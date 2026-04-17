Ein Testspiel zum Ende der Winterpause ist noch in guter Erinnerung, wenn am Sonntag die SG Mülheim-Kärlich den SV Laubach empfängt. 8:2 hieß es vor zwei Monaten. Nun trifft man sich in der Rheinlandliga wieder – und es wird sicherlich viel enger.
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Mit gebührendem Respekt voreinander gehen der Tabellenfünfte SG 2000 Mülheim-Kärlich und der Elfte SV Laubach in ihr Duell am Sonntag um 15 Uhr. Denn auch wenn beide in der Fußball-Rheinlandliga sechs Plätze und 15 Punkte trennen, ist gerade die Bilanz nach der Winterpause eine, die ein Spiel auf Augenhöhe erwarten lässt im Mülheim-Kärlicher Stadion auf Naturrasen.