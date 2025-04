Die junge Andernacher Mannschaft will am Freitagabend in Bitburg den nächsten Dreier einfahren - ehe am Tag danach besonders ein Spieler etwas zu feiern hat.

Die SG 99 Andernach ist ergebnistechnisch wieder auf Kurs: Nachdem der Fußball-Rheinlandligist zwei herbe Klatschen in Kirchberg und Linz hatte einstecken müssen, meldete sich das Team von Trainer Kim Kossmann am vergangenen Wochenende mit einem souveränen 3:0 gegen den VfB Wissen zurück. Nun geht es zum FC Bitburg (Freitag, 20 Uhr), wo die Andernacher die Trendumkehr bestätigen wollen. Und: Im Falle eines Sieges winkt zumindest vorübergehend der Sprung auf Platz drei in der Tabelle.

Wir waren eigentlich gar nicht aus der Spur.

Andernachs Trainer Kim Kossmann wertet die zwischenzeitlichen Niederlagen als normalen Schritt in der Entwicklung seiner Mannschaft.

„Wir waren eigentlich gar nicht aus der Spur“, ordnet Kossmann die beiden zwischenzeitlichen Niederlagen ein, „wir haben einfach eine sehr junge Mannschaft, da gehören Niederlagen zum Entwicklungsprozess dazu. Wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir nach 26 Spielen 45 Punkte haben, hätte ich ihn für verrückt erklärt.“ Zuletzt, beim 3:0 gegen Wissen, so ergänzt der Trainer, war Nils Wambach mit seinen 24 Jahren sogar der Älteste unter seinen Akteuren. „Natürlich macht es keinen Spaß, in Linz 2:7 zu verlieren, oder auch in 0:4 in Kirchberg, das ist nicht unser Anspruch“, sagt Kossmann, „aber es ist insgesamt alles in Ordnung, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen.“

Die Partie in Bitburg findet unter anderem auch deswegen schon Freitag statt, weil SG-Routinier Alexis Weidenbach am Samstag heiratet, für Kossmann ist das Entgegenkommen der Bitburger nicht selbstverständlich („vielen Dank dafür“), zumal das Team aus der Eifel am Mittwochabend das Nachholspiel in Trier-Tarforst zu absolvieren hatte – und nun schon 48 Stunden später wieder gefordert ist. Mit dem 2:1 in Tarforst verbesserte sich Bitburg auf Platz neun und dürfte sich damit aus dem Abstiegskampf verabschiedet haben.

Filip Reintges für zwei Spiele gesperrt

Dass die Andernacher bei einem Sieg kurzzeitig einen mächtigen Sprung in der Tabelle machen könnten, ist für den SG-Coach nicht maßgeblich. Er sieht vielmehr das große Ganze: „Wir haben uns vor dem Wissen-Spiel noch einmal darin bestärkt, dass wir uns ohne Druck als Mannschaft weiterentwickeln wollen.“ Und klar: Idealerweise wollen die Andernacher alle ausstehenden Partien gewinnen, ganz nebenbei würde man damit auch das selbst gesteckte Ziel von 51 Punkten locker erreichen.

Zunächst einmal bastelt Kossmann an der Mannschaft für das Spiel in Bitburg, was durchaus etwas kniffelig ist. Sicher ist, dass Filip Reintges nach seiner Roten Karte gegen Wissen fehlen wird, er ist für zwei Partien gesperrt. Torjäger Wambach zwickt es am Knie, „und auch sonst haben wir einige angeschlagene Akteure“, sagt Kossmann, der die Dinge aber pragmatisch angeht: „Wir werden elf Mann auf den Platz bringen. Und in unserer Phase ist es auch gar nicht so schlecht, wenn der eine oder andere zum Zug kommt, der noch nicht soviel gespielt hat.“