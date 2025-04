Kim Kossmann kann dieser Tage zufrieden auf die Situation bei der SG 99 Andernach blicken. Sicher, da war am vergangenen Freitag die 2:4-Niederlage beim FC Bitburg, die Großwetterlage im Klub ist aber nach wie vor freundlich bis sonnig. Mit bislang 45 Punkten spielen die „Bäckerjungen“ eine mehr als solide Saison, der Trainer hatte mit seinem Team stets Tuchfühlung zu den vorderen Plätzen, die anstehende Partie gegen den Tabellendritten SV Wittlich (Samstag, 14 Uhr) gehen die Andernacher mit freudiger Erwartung an.

Platz zwei in der Heimtabelle

„Wenn man einen Blick auf die Heimtabelle wirft, sieht man, dass wir uns zu Hause sehr wohl fühlen“, verweist der Coach auf Rang zwei in dieser Wertung, lediglich gegen den FV Morbach (1:5) musste man an der Stadionstraße den Platz als Verlierer verlassen. „Selbst wenn jetzt zwei dicke Brocken kommen, soll das auch so bleiben“, ergänzt Kossmann, „auch gegen eine Top-Mannschaft wie Wittlich oder anschließend Mülheim-Kärlich wollen wir gewinnen.“ Da ist es für ihn auch zweitrangig, dass in diesen Tagen die Personaldecke etwas dünner ist. Zuletzt, am Freitag in Bittburg, stand Kossmann angesichts von nur 13 Feldspielern selbst mit auf dem Bogen, „in dieser Woche hatten wir aber wieder 18 Mann im Training“, berichtet er.

Darunter sind derzeit auch stets etliche Akteure aus der A-Jugend, die mehr und mehr an die erste Mannschaft herangeführt werden, einige standen auch schon in den Partien im Kader. Derzeit muss sich die Unterstützung allerdings in Grenzen halten, was durchaus erfreuliche Gründe hat: Die A-Junioren sind in der Rheinlandliga Tabellenführer, trotz des jüngsten 0:1 im Spitzenspiel in Trier-Tarforst stehen die Chancen gut auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga. „Das ist natürlich eine tolle Sache“, sagt Kossmann, „und das geht im Moment vor.“

„Das macht mich ein bisschen stolz.“

Kim Kossmann freut sich, dass gleich sechs Akteure aus der U19 aufrücken werden.

In der Konsequenz soll aber auch sein Rheinlandliga-Team von der erfolgreichen Nachwuchsarbeit profitieren. Nicht weniger als sechs A-Junioren haben für die kommende Saison ihre Zusage gegeben und wollen sich dann in Kossmanns Kader behaupten. „Das macht mich ein bisschen stolz“, sagt er, „das spricht ja auch für unseren Weg, den wir weiter gehen wollen“, so der Coach weiter, „fast alle aus der aktuellen Mannschaft haben ja auch schon bei uns in der Jugend gespielt“. Der Zusammenhalt und eine gute sportliche Perspektive, darin sieht man sich Andernach bestätigt, wiegt so manche finanzielle Verlockung anderer Klubs auf. Insgesamt, so hält Kossmann zufrieden fest, ist der Kader für die nächste Saison weitgehend komplett, sind alle wesentlichen personellen Baustellen beseitigt. „Der Kader steht so weit“, berichtet der Trainer.

Da lässt sich auch so mancher Engpass verkraften, den es dieser Tage gibt. „Selbst, wenn wir nur 14, 15 Spieler am Samstag haben sollten, ist das kein Problem“, sagt Kossmann, der weit davon entfernt ist zu lamentieren, „ich beschäftige mich mit den Spielern, die mir zur Verfügung stehen.“