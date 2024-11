Andernach in Malberg SG 99 sehnt sich nach einem Erfolg Lutz Klattenberg 22.11.2024, 13:04 Uhr

i Fest in den Händen hält der Andernacher Torwart Luca Jordi Bolz den Ball. Allerdings lief es in der SG 99-Defensive zuletzt nicht gut, letztmals ohne Gegentreffer blieb Andernach vor fünf Wochen gegen die SG Vordereifel, danach kassierte Andernach in vier Spielen 16 Treffer – bei der SG Malberg soll es nun vor allem in der Defensive wieder besser werden. René Weiss

Nach Enttäuschung gegen Morbach geht es für die SG 99 Andernach beim umbequemen Gegner SG Malberg weiter.

Aus den vergangenen sechs Partien in der Fußball-Rheinlandliga hat die SG 99 Andernach nur einen Sieg geholt. Die zuvor so starken Spiele scheinen mit bislang 27 Punkten etwas über die kleine Formkrise hinweg. Zum Abschluss der Hinrunde am Samstag (16 Uhr) bei Tabellenschlusslicht SG Malberg/Rosenheim will Trainer Kim Kossmann wieder einen Erfolg verbuchen.

