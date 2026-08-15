Andernach 0:0 gegen Wirges SG 99 hat nach 180 Minuten noch keinen Treffer erzielt René Weiss 15.08.2026, 17:43 Uhr

i Die SG 99 Andernach um Alexis Weidenbach (in Blau) verzweifelte gegen Wirges und blieb wie zum Auftakt in Mülheim-Kärlich ohne Treffer, dieses Mal traf aber wenigestens auch der Gegner um Kapitan Mika Lewer nicht. René Weiss

Torlose Nullnummer zwischen Andernach und Wirges in der Rheinlandliga. Das nervte vor allem die Gastgeber von der SG 99, denn die haben in 180 Minuten noch kein Tor erzielt. Wirges zumindest eines, was der EGC einen Punkt mehr beschert.

Gefühlt 1000 Mal haben sie es probiert, aber 1000 Mal ist im Gegenzug zum Song von Klaus Lage nichts passiert. Und Zoom hat es erst recht nicht gemacht. Immer wieder rannten die SG 99 Andernach und die Spvgg EGC Wirges am Samstagnachmittag in ihrem Fußball-Rheinlandliga-Aufeinandertreffen an, doch wirklich zum Abschluss kamen sie jeweils nur einmal.







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