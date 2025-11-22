Knappes 4:3 gegen Hochwald SG 2000: Trotz 4:0-Führung wird’s nochmal eng René Weiss 22.11.2025, 00:24 Uhr

i Daniel Aretz steuerte schon nach zwei Minuten das 1:0 für seine SG 2000 Mülheim-Kärlich bei. Die Hausherren legten gegen die SG Hochwald los wie die Feuerwehr, führten zwischenzeitlich mit 4:0, kassierten in der Schlussphase aber noch drei Gegentore. René Weiss

Eine gute Stunde lang dominierte die SG 2000 Mülheim-Kärlich die Partie gegen die SG Hochwald, hätte höher als 4:0 führen können, vielleicht sogar müssen. Dann schlichen sich Nachlässigkeiten ein und am Ende wurde es noch mal eng.

Fabian Mohsmann dürfte es nach einer Stunde genauso wenig für möglich gehalten haben, dass er seine Mannschaft der SG Hochwald in der Endphase des Fußball-Rheinlandligaspiels bei der SG 2000 Mülheim mit der Aufforderung „volles Risiko“ noch einmal nach vorn schicken sollte, wie Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic, dass er noch einmal zittern muss.







