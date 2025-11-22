SG 2000: Trotz 4:0-Führung wird’s nochmal eng

Eine gute Stunde lang dominierte die SG 2000 Mülheim-Kärlich die Partie gegen die SG Hochwald, hätte höher als 4:0 führen können, vielleicht sogar müssen. Dann schlichen sich Nachlässigkeiten ein und am Ende wurde es noch mal eng.
Lesezeit 3 Minuten
Fabian Mohsmann dürfte es nach einer Stunde genauso wenig für möglich gehalten haben, dass er seine Mannschaft der SG Hochwald in der Endphase des Fußball-Rheinlandligaspiels bei der SG 2000 Mülheim mit der Aufforderung „volles Risiko“ noch einmal nach vorn schicken sollte, wie Mülheim-Kärlichs Trainer Nenad Lazarevic, dass er noch einmal zittern muss.