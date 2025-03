Die Torchancen betrachtend, hätte es ein noch höherer Sieg werden können. Am Ende stand ein 4:0 (2:0)-Erfolg für den Spitzenreiter der Fußball-Rheinlandliga zu Buche. Mit dem FSV Trier-Tarforst hatte die SG 2000 Mülheim-Kärlich letztlich keine Probleme.

„Ein Top-Spiel von uns“, war SG-Trainer Nenad Lazarevic vollauf zufrieden, denn nur die Phase nach dem Wiederanpfiff bot so etwas wie Spannung. Hier hätte beim Stand von 2:0 die Partie kippen können, als die Gäste durch Mike Neumann per Kopf (48.) und einen Lattentreffer von Dustin Knürr (53.) gefährlich wurden. Und als wenig später Julian Schnitz im Sechzehner gebremst wurde, fühlte sich Gästetrainer Patrick Zöllner an eine Szene aus dem Gladbacher Bundesliga-Spiel vom Vortag erinnert. „Da werd‘ ich wahnsinnig“, haderte Zöllner, der aber die Überlegenheit der Gastgeber neidlos anerkannte: „spielerisch und läuferisch. Kämpferisch war gegen uns gar nichts nötig“, so Zöllner. Für ihn gilt es nun, das Spiel schnell abzuhaken und die nächste „englische Woche“ anzugehen.

Für Lazarevic gibt es wenig zu mäkeln

Lazarevic hatte derweil wenig zu bemängeln. „Das dritte Tor noch vor der Pause hätte uns gutgetan. Nicht, um den Gegner vorzuführen, sondern um Klarheit zu haben.“ Den Anfang machte Hendrik Hillen, der einen Schuss Paul Platzeks am langen Pfosten hineindrückte (6.), ehe Pascal Steinmetz nach Zuspiel von Paul Heuser erhöhte (11.). Steinmetz bildete diesmal mit Hillen die Doppelspitze, hinten rechts begann als Vertretung des verletzten Niklas Ternes mit Tobias Loosen eine „Allzweckwaffe“, so Lazarevic, der seine Nummer 8 als „schnell, beidfüßig und zweikampfstark“ beschreibt. Allzu viel bekam Loosen nicht zu tun, da im System der Gäste die Außenbahnen nicht doppelt besetzt waren. Aber weitere Einsätze auf dieser Position wären kein Risiko.

Reihenweise Torchancen vor der Pause

Wenn es indes bei den Gästen gefährlich wurde, dann durch den Ex-Eisbachtaler Moritz Hannappel, der bemüht war, spielerische Ideen einzubringen – diese aber fruchten nicht oder wurden nicht verstanden. Derweil schepperte das Gitter hinter dem Tor fast im Minutentakt: Christoph Fritsch per Kopf nach Hillens Freistoß (17.), Hillen nach Zuspiel von Steinmetz (27.) und per Freistoß (28.) , Heuser nach Steinmetz-Pass (34.) und Steinmetz, von Hillen bedient (37.) – es war ein wenig wie im Selbstbedienungsladen. „Ein Sieg heute und dann 800 Zuschauer im Top-Spiel gegen Cosmos, das ist mein Wunsch“, blickte der SG-Vorsitzende Peter Löcher schon Richtung Top-Spiel am kommenden Sonntag. Teil eins seines Wunsches wurde schon erfüllt.

Der Chancenwucher der Grün-Weißen setzte sich, nachdem die Gäste sich mit den eingangs beschriebenen Möglichkeiten zurückmeldeten, fort in Person von Steinmetz (55.) und Heuser, nachdem von Tom Weis sehenswert bedient (61.), ehe Steinmetz (71.) und Platzek (81.) mit dem 3:0 und 4:0 letzte Unklarheiten beseitigten. Zwei Wermutstropfen aber gab es noch: Einmal die Verletzung von Tom Burscheid, der zuvor schon Probleme mit der Schulter hatte, wenige Minuten nach seiner Einwechslung unglücklich stürzte und schon wieder Feierabend hatte.

Suche nach Ersatztorwart

Hinzu kommt womöglich ein Torhüterproblem. Nicht wegen Stammkeeper Michael Wall, der gegen Trier-Tarforst in Durchgang eins auch von seiner Sporttasche hätte vertreten werden können, der aber nach der Pause da war, wenn nötig. Als Vertretung gegen Trier-Tarforst war Hamada Khalil im Spielbericht notiert – obwohl er zur selben Zeit im Bezirksliga-Spiel der SG-Zwoten in Weitersburg im Einsatz war, wo er sich bei der 3:4-Niederlage verletzte und ausgewechselt wurde. Torwart-Trainer Patrick Guthart und Oldie Andreas Pütz wären nun Kandidaten für die Ersatzbank am Mittwoch im Auswärtsspiel beim Ahrweiler BC.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – FSV Trier-Tarforst 4:0 (2:0)

SG 2000 Mülheim-Kärlich: Wall – Loosen, Wilmsmann, C. Fritsch, Hollendung – Fuß (80. Uhrmacher) – Platzek, Weis (64. Burscheid / 69. Aretz), Heuser – Hillen (77. Strazzeri), Steinmetz (74. Vulicevic),

FSV Trier-Tarforst: Merling – Quint, Hommes, Arnold (80. Gouverneuer), Suder (46. Knürr), Kiesewetter – Stüber (46. N. Neumann), Schmitz, Müller-Adams (63. Finsterwalder) – Hannappel, Weirich.

Tore: 1:0 Hendrik Hillen (6.), 2:0 Pascal Steinmetz (11.), 3:0 Steinmetz (71.), 4:0 Paul Platzek (81.)

Schiedsrichter: Christian Baum (Dickenschied).

Zuschauer: 200.