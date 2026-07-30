Scharte ist fast ausgewetzt
SG 06 Betzdorf freut sich auf Rheinlandliga-Rückkehr
Die SG 06 Betzdorf 2026/27 mit (hinten, von links) Muhammed Lokman Umut, Mirnes Saranovic, Noah Boger, Burhan Tuncdemir (Co-Trai
Die SG 06 Betzdorf 2026/27 mit (hinten, von links) Muhammed Lokman Umut, Mirnes Saranovic, Noah Boger, Burhan Tuncdemir (Co-Trainer), Marlon Leidenbach, Niklas Pfeiffer, Sven Heidrich, Bent Kaiser; (Mitte, von links) Thomas Schäfer (Trainer), Bärbel Spies (2. Vorsitzende), Marvin Heinrich, Daniel Osawaru, Leon Dhariwal, Moritz Brato, Marius Hüsch, Leon Boger, Jürgen Dörner (Betreuer), Timo Unkel (1. Vorsitzender) sowie (vorne, von links) Robin Moosakhani, Oliver Cano Cifuentes, Louis Neeb, Nils Kühn, Christoph Thies (Co-Trainer), Mika Nauroth, Tobias Schnabel, Sandro Grigoli. Es fehlen: Butrint Jashari und Ömer Hikmet Aydin.
Manfred Böhmer/balu

Trotz des Verlustes von Top-Torjäger Temel Uzun schielt die SG 06 Betzdorf in der ersten Rheinlandliga-Saison seit acht Jahren auf eine solide Platzierung. Der Traditionsverein freut sich auf die kommende Spielzeit.

Lesezeit 3 Minuten
Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre verläuft inzwischen wieder in die andere Richtung: 2018 war die SG 06 Betzdorf aus der Fußball-Rheinlandliga abgestiegen, nun meldet man sich, nachdem man zwischenzeitlich sogar in der Kreisliga A aufgeschlagen war, wieder zurück.
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