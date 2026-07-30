Trotz des Verlustes von Top-Torjäger Temel Uzun schielt die SG 06 Betzdorf in der ersten Rheinlandliga-Saison seit acht Jahren auf eine solide Platzierung. Der Traditionsverein freut sich auf die kommende Spielzeit.
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Der Abwärtstrend der vergangenen Jahre verläuft inzwischen wieder in die andere Richtung: 2018 war die SG 06 Betzdorf aus der Fußball-Rheinlandliga abgestiegen, nun meldet man sich, nachdem man zwischenzeitlich sogar in der Kreisliga A aufgeschlagen war, wieder zurück.