Weiteste Tour nach Hentern SG 06 Betzdorf: Drei Stunden Fahrt für drei Punkte Mirko Bernd 24.09.2026, 18:00 Uhr

i Betzdorf und Marvin Heinrich (links, im Zweikampf mit Immendorfs Manuel Escher) haben eine weite Tour vor sich: Es geht nach Hentern zur SG Hochwald, drei Stunden dauert die einfache Fahrt. Jürgen Augst/byJogi

Drei Stunden Fahrt für drei Punkte: Das ist das Ziel der SG 06 Betzdorf vor dem Rheinlandliga-Auswärtsspiel bei der heimstarken SG Hochwald in Hentern. Wenn es am Ende ein Punkt werden würde, hätte sicherlich auch kaum jemand etwas dagegen.

Natürlich ist bei der SG 06 Betzdorf niemand so vermessen und plant drei Punkte im Auswärtsspiel am Samstag (16.30 Uhr) der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Hochwald ein. Bei zwei Niederlagen hintereinander mit zwölf Gegentoren verbietet sich das irgendwo, allerdings sind die Betzdorfer um Trainer Thomas Schäfer auch selbstbewusst genug, um zu sagen: „Wir haben Mittel, um auch Hochwald wehzutun.







Artikel teilen

Artikel teilen