Drei Stunden Fahrt für drei Punkte: Das ist das Ziel der SG 06 Betzdorf vor dem Rheinlandliga-Auswärtsspiel bei der heimstarken SG Hochwald in Hentern. Wenn es am Ende ein Punkt werden würde, hätte sicherlich auch kaum jemand etwas dagegen.
Lesezeit 2 Minuten
Natürlich ist bei der SG 06 Betzdorf niemand so vermessen und plant drei Punkte im Auswärtsspiel am Samstag (16.30 Uhr) der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Hochwald ein. Bei zwei Niederlagen hintereinander mit zwölf Gegentoren verbietet sich das irgendwo, allerdings sind die Betzdorfer um Trainer Thomas Schäfer auch selbstbewusst genug, um zu sagen: „Wir haben Mittel, um auch Hochwald wehzutun.