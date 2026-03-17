TuS Kirchberg gegen FV Morbach Selim Denguezli bewahrt vor Hunsrück-Duell die Ruhe Mirko Bernd 17.03.2026, 06:00 Uhr

i Bewahrt vor dem Heimspiel am MIttwochabend gegen Morbach die Ruhe beim TuS Kirchberg: Coach Selim Denguezli. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Es ist ein Derby, wenn auch kein ganz heißes, da Kirchberg und Morbach oft in verschiedenen Ligen und dazu noch in verschiedenen Kreisen unterwegs waren. 30 Kilometer trennen beide Orte aber nur. In der Rheinlandliga-Tabelle trennen sie zwölf Zähler.

Zwei Heimspiele gegen Teams aus dem sicheren Bereich der Fußball-Rheinlandliga und ein Auswärtsspiel bei einem Klub, der sich wie der TuS Kirchberg Gedanken um den Klassenverbleib machen muss, stehen im März noch für den Tabellenzwölften (25 Punkte, drei Punkte vor der Abstiegszone) an.







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