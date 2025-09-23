Die Vorzeichen sind klar im Duell des Aufsteigers Wirges mit dem Titelkandidaten Mülheim-Kärlich in der gesplitteten englischen Woche der Rheinlandliga. Aber: Die Gäste wissen sehr wohl, was sie im Westerwald erwartet.
Lesezeit 2 Minuten
Mit der Spvgg EGC Wirges verbindet Nenad Lazarevic eine schöne Zeit in seinem Fußballerleben. Vor 20 Jahren im Sommer wechselte der heutige Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich zum damaligen Oberligisten in den Westerwald und spielte zwei Jahre dort, bevor es ihn zum Bonner SC zog.