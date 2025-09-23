Wirges begrüßt Mülheim-Kärlich Selbstvertrauen bei Baldus, Erinnerungen bei Lazarevic 23.09.2025, 06:00 Uhr

i Kann Aufsteiger Wirges um Ronaldo Kröber (in Blau-Weiß) sich wie den SV Laubach am Freitag auch das Top-Team Mülheim-Kärlich am Mittwochabend auf Abstand halten? Für den 26-jährigen Kröber geht es dabei gegen den Ex-Klub, denn der lange Angreifer spielte einst für Mülheim-Kärlichs A-Junioren, die Reserve und auch kurz in der Ersten, bevor es über Rübenach, Mayen und Cosmos Koblenz nach Wirges ging. Alfons Benz

Die Vorzeichen sind klar im Duell des Aufsteigers Wirges mit dem Titelkandidaten Mülheim-Kärlich in der gesplitteten englischen Woche der Rheinlandliga. Aber: Die Gäste wissen sehr wohl, was sie im Westerwald erwartet.

Mit der Spvgg EGC Wirges verbindet Nenad Lazarevic eine schöne Zeit in seinem Fußballerleben. Vor 20 Jahren im Sommer wechselte der heutige Trainer der SG 2000 Mülheim-Kärlich zum damaligen Oberligisten in den Westerwald und spielte zwei Jahre dort, bevor es ihn zum Bonner SC zog.







