17 von 21 Punkten hat der SV Laubach nach der Winterpause in der Rheinlandliga geholt. Ein Top-Wert. Am Karsamstag geht es für den Zehnten zum Vorletzten Arzfeld. Ein Selbstläufer? Laubachs Trainer Tobias Jakobs warnt vor dieser Denkweise.
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„Jeder sagt Pflichtsieg, ja danke...“ Tobias Jakobs, Trainer des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach, hat seine eigene Meinung vor dem Auswärtsspiel seiner Elf bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Arzfelder Kunstrasen.