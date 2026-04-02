Laubach muss zum Vorletzten Selbstläufer? Jakobs will davon nichts wissen Mirko Bernd 02.04.2026, 14:00 Uhr

i Der SV Laubach (von links mit Steffen Schmitt, Torwart Jonas Landen, Chris Gerhartz, Luca Münnich und Lars Oster) präsentiert sich nach der Winterpause als Einheit und feiert nicht nur Tore wie hier beim 8:2 gegen Rübenach am Sonntag, sondern auch Siege. Fünf waren es schon in sieben Spielen, bei zwei Unentschieden. Kommt an Karsamstag in Arzfeld der nächste Dreier hinzu, sieht es sehr gut aus im Kampf um den Klassenerhalt. Alfons Benz

17 von 21 Punkten hat der SV Laubach nach der Winterpause in der Rheinlandliga geholt. Ein Top-Wert. Am Karsamstag geht es für den Zehnten zum Vorletzten Arzfeld. Ein Selbstläufer? Laubachs Trainer Tobias Jakobs warnt vor dieser Denkweise.

„Jeder sagt Pflichtsieg, ja danke...“ Tobias Jakobs, Trainer des Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach, hat seine eigene Meinung vor dem Auswärtsspiel seiner Elf bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Arzfelder Kunstrasen.







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