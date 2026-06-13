Neue Rheinlandliga-Landkarte Sechs Aufsteiger und eine sehr lange Schnapszahl-Tour Mirko Bernd 13.06.2026, 05:49 Uhr

i So sieht die neue Landkarte der Rheinandliga aus - es gibt sechs Aufsteiger mit Trier-Tarforst, Untermosel Kobern, Malberg/Rosenheim, Schweich, Mayen und Betzdorf. Max Jäger

Sechs neue Mannschaften beherbergt die Rheinlandliga kommende Saison. Das würfelt das Feld ganz schön durcheinander, die meisten Trainer begrüßen das aber – und begrüßen die sechs Aufsteiger deshalb mit offenen Armen.

Die Relegation zur Rheinlandliga ist bekanntlich gespielt – und war letztlich ein Muster ohne Wert, denn alle drei Bezirksliga-Zweiten mit Mosella Schweich (West), TuS Mayen (Mitte) und SG Betzdorf (Ost) durften nach den drei direkten Duellen gegeneinander schließlich nacheinander den Aufstieg in die Rheinlandliga feiern.







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