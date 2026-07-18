VfB Linz 2:2 gegen Oberpleis Schwere Beine, Wasserski und dann ein paar freie Tage Mirko Bernd 18.07.2026, 09:51 Uhr

i Der VfB Linz (am Ball mit Kapitän Niklas Klein) hängte den TuS Oberpleis zwar zwischenzeitlich ab und führte 2:0, der Test endete aber 2:2. Heinz-Werner Lamberz

Bevor die Spieler des Rheinlandligisten VfB Linz ein paar freie Tage genießen können, ging es auf dem Kaiserberg nochmal in die Vollen: Das Testspiel gegen den Neu-Landesligisten TuS Oberpleis war ein gutes und endete nach 2:0-Führung mit 2:2.

Nach einem 5:0 gegen den Ost-Bezirksligisten TuS Asbach und einem 1:4 gegen den Oberligisten FV Engers, hat der Fußball-Rheinlandligist VfB Linz im dritten Testspiel über die volle Distanz die Ergebnispalette vollgemacht und unentschieden gespielt. Auf dem Linzer Kaiserberg gab es ein 2:2 (1:0) gegen den Mittelrhein-Landesliga-Aufsteiger TuS Oberpleis.







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