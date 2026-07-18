Bevor die Spieler des Rheinlandligisten VfB Linz ein paar freie Tage genießen können, ging es auf dem Kaiserberg nochmal in die Vollen: Das Testspiel gegen den Neu-Landesligisten TuS Oberpleis war ein gutes und endete nach 2:0-Führung mit 2:2.
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Nach einem 5:0 gegen den Ost-Bezirksligisten TuS Asbach und einem 1:4 gegen den Oberligisten FV Engers, hat der Fußball-Rheinlandligist VfB Linz im dritten Testspiel über die volle Distanz die Ergebnispalette vollgemacht und unentschieden gespielt. Auf dem Linzer Kaiserberg gab es ein 2:2 (1:0) gegen den Mittelrhein-Landesliga-Aufsteiger TuS Oberpleis.