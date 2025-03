Es war der Abend des Fabio Schopp auf dem Linzer Kaiserberg. Der Offensivakteur machte es in Robert-Lewandowski-Manier und schnürte binnen fünf Minuten einen Hattrick und in 38 Minuten einen Fünferpack. Am Ende hieß es 7:2 gegen Andernach.

i Fabio Schopp (links) und Manuel Rott freuen sich über den Sieg des VfB Linz, an dem Schopp mit fünf Treffern maßgeblichen Anteil hatte. Weiss René. Alexis Weidenbach, Fabio Schopp

Ganz so eilig wie Robert Lewandowski vor zehn Jahren hatte es Fabio Schopp nicht, mit seiner Galavorstellung im Rheinlandliga-Derby gegen die SG 99 Andernach wandelte der Offensivmann des VfB Linz trotzdem auf den Spuren des Polen. Genauso wie der frühere Bundesliga-Torjäger im September 2015 gegen den VfL Wolfsburg erzielte auch Schopp fünf Tore – allerdings in 38 und nicht in 8 Minuten wie damals Lewandowski für den FC Bayern München. Schopp spielte beim 7:2 (3:0)-Sieg des Aufsteigers Katz‘ und Maus mit der überforderten Andernacher Abwehr. Die kam in der ersten Halbzeit als Dreier- beziehungsweise Fünferkette im eigenen Ballbesitz daher und wurde nach drei Gegentoren in den letzten fünf Minuten vor der Pause durch Trainer Kim Kossmann in eine Viererkette umformiert. „Es ist beeindruckend, wie Linz Fußball spielt“, lobte er die spielerische Leistung des VfB. „Sie waren in allen Belangen besser.“

Fabio Schopp mit Hattrick binnen fünf Minuten

Die Partie auf dem Kaiserberg war keine fünf Minuten alt, da besaß Gian Luca Dolon für Andernach die erste große Chance, als er frei vor dem Tor den Linzer Schlussmann Jan Lück zu einer Flugparade zwang. „Wir waren in den ersten 20 Minuten meiner Meinung nach nicht die schlechtere Mannschaft“, fand Kossmann. Dann ging’s dreimal durch Schopp ganz schnell. Einer der vielen gefährlichen Pässe in die Schnittstelle der SG-99-Abwehr führte zum 1:0 (42.), dann traf er nach einem Ballverlust von Alexis Weidenbach aus der Distanz zum 2:0 (44.) und schließlich drückte die Linzer Nummer 27 die Hereingabe von Florian Mamuti von der linken Seite über die Linie (45.+2). Damit waren die Gäste noch gut bedient. Adis Siljkovic (16.), Schopp (24.) und Manuel Rott (32.) besaßen drei weitere Großchancen. „Wir haben unsere Führung mit Ruhe und Klasse herausgespielt“, freute sich der Linzer Trainer Thomas Schuster über den Schopp-Hattrick. Die Basis sei gewesen, das Spiel „mit einer guten Einstellung angegangen“ zu sein.

„Wir haben zu den wichtigen Zeitpunkten unsere Tore erzielt und nachgelegt .“

Linz’ Trainer Thomas Schuster

Nach zwei personellen Wechseln – Hannes Lutz und Daniel Herbst ersetzten Dimitri Regehr und Noah Wilbert – sowie der Umstellung auf eine Viererkette keimte bei den „Bäckerjungen“ in der zweiten Halbzeit zweimal ganz kurz Hoffnung auf. Nils Wambach erreichte eine Lutz-Flanke und vollendete zum 1:3 (53.), später verwandelte Benjamin Saftig einen Freistoß aus rund 18 Metern direkt zum 2:4 (71.). „Wir haben zu den wichtigen Zeitpunkten unsere Tore erzielt und nachgelegt“, nahm Schuster aus dem zweiten Abschnitt mit. Schopps vierter Streich (58.) und der eingewechselte Luca Kirschbaum nach einem Eckstoß (73.) machten der SG klar, dass die Serie von drei Siegen in Folge endet. Die Hintermannschaft und eine für Andernach untypische Mentalitäts-Armut blieben wie schon im ersten Abschnitt die Baustellen der Kossmann-Elf. So hatten wie entfesselt nach vorn kombinierende Linzer einfaches Spiel. Schopp zum fünften (80.) und Moritz Rott, der nach einem Steilpass SG-Torhüter Luca Jordi Bolz ausspielte (86.), erhöhten auf 7:2.

Schwere Auswärtsaufgaben für beide Mannschaften

Setzt dieser Push fürs eigene Selbstvertrauen auch Linzer Kräfte frei, die am Sonntag ab 15 Uhr im Auswärtsspiel beim VfB Wissen benötigt werden? Man darf auch gespannt sein, ob Linz versuchen darf, auf dem Rasenplatz des Dr.-Grosse-Sieg-Stadion seine spielerischen Qualitäten anzubringen oder ob Wissen wieder auf den Hatzplatz ausweicht. „Der Untergrund ist uns egal. Wir nehmen es an, wie es kommt“, sagt Schuster. Die Kirschbaum-Zwillinge Justin und Luca, die erst in der Winterpause von der Sieg an den Rhein wechselten, hätten ihrem neuen Trainer schon bestätigt, dass es sich in Wissen um einen der besseren Hatzplätze handelt.

Die SG 99 muss zur gleichen Zeit ein weiteres Auswärtsspiel beim TuS Kirchberg bestreiten. „Ich bin mir sicher, dass wir eine andere Mentalität auf den Platz bringen als am Mittwoch. Für mich ist Kirchberg eine Mannschaft, von der man nicht weiß, warum sie um den Klassenverbleib kämpfen muss“, so Kossmann. „Sie gehört nicht da unten rein.“

VfB Linz - SG 99 Andernach 7:2 (3:0)

Linz: Lück – Schlebach, Klein (87. Juniku), M. Siljkovic – Krupp, Becker – Moritz Rott, Manuell Rott (64. Fiebiger), Schopp (83. Kilicaslan), Mamuti (80. Ritz) – A. Siljkovic. Andernach: Bolz – Schmitz, Wilbert (46. Lutz), Weidenbach – Neunheuser, Regehr (46. Herbst) – Wingenbach (63. Schiffers), Dolon, Reintges (63. Demiraj), Saftig (77. Kubatta) – Wambach. Schiedsrichter: Pascal Wagener (Neunkhausen). Zuschauer: 180. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Fabio Schopp (42., 45., 45.+2), 3:1 Nils Wambach (53.), 4:1 Fabio Schopp (58.), 4:2 Benjamin Saftig (71.), 5:2 Luca Kirschbaum (73.), 6:2 Fabio Schopp (80.), 7:2 Moritz Rott (86.).