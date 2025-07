Das war sowohl für die SG 2000 Mülheim-Kärlich als auch für den FC Cosmos Koblenz ein gelungener Test. Obwohl der Lotto-Rheinland-Pfalz-Cup in Dudenhofen beiden Trainern nicht so recht in die Vorbereitung passte, konnten Nenad Lazarevic und Yusuf Emre Kasal am Ende des Viererturniers ein positives Fazit ziehen. Die beiden Top-Klubs der vergangenen Rheinlandliga-Saison maßen in der Pfalz über jeweils 45 Minuten mit den beiden Erstplatzieren der Verbandsliga Südwest die Kräfte, und die SG 2000 konnte die Heimreise sogar mit einem Pokal im Gepäck antreten.

„Wenn wir schon dahin fahren, wollen wir auch gewinnen.“

Nenad Lazarevic wurde von seinen Spielern erhört

„Wenn wir schon dahin fahren, wollen wir auch gewinnen“, hatte Lazarevic das Motto des Tages ausgegeben, das seine Mannschaft denn auch umsetzte. Zu Beginn traf seine Elf auf Oberliga-Aufsteiger FV Dudenhofen und präsentierte sich dabei vor allem defensiv sehr stabil. „Das war sehr ordentlich“, fand Lazarevic, dessen Team nach einem 0:0 das anschließende Elfmeterschießen für sich entschied und ins Finale einzog. Dort trafen die Mülheimer auf den TSV Gau-Odernheim, von dem man sich jüngst in der Oberliga-Aufstiegsrunde 1:1 getrennt hatte. „Unsere Spieleröffnung war etwas holprig“, berichtete der SG-Trainer, dessen Team etliche lange Bälle der Rheinhessen zu verteidigen hatte. Was in einer Situation nicht funktionierte und Gau-Odernheim nach rund 30 Minuten die Führung bescherte.

Doch die Mülheimer fanden noch einmal zurück ins Spiel, kurz vor Schluss war der aufgerückte Abwehrmann Tobias Uhrmacher nach einem Freistoß zum 1:1 erfolgreich. Im Anschluss gewann die SG auch das zweite Elfmeterschießen – und damit den Lotto-Cup. Im Tor durften sich Hamada Khalil und Felix Lehmann beweisen, „beide haben ihre Sache gut gemacht“, sagte Lazarevic.

Auch wenn dem FC Cosmos der Einzug ins Endspiel verwehrt blieb, sprach Kasal im Anschluss von zwei „sehr guten Vergleichen“. Sowohl gegen Gau-Odernheim als auch im Spiel um Platz drei gegen Dudenhofen traf sein Team auf gut organisierte Gegner, deren Defensive nur schwer zu überwinden war. „So werden sicher auch viele Spiele in der Oberliga laufen“, sagte Kasal, „für uns wird wichtig sein, dass wir die Aktionen im letzten Drittel des Feldes verbessern. Da müssen wir dann Lösungen finden.“ Gegen Dudenhofen stand es nach 45 Minuten 0:0, das Elfmeterschießen im Anschluss gewann der Meister der Verbandsliga Südwest. Im Spiel um Platz drei hatten die „Cosmonauten“ aus Sicht des Trainers für 25, 30 Minuten alles im Griff und führten 2:0, ehe Kasal eifrig wechselte, um allen Akteuren Spielzeit zu geben. „Danach sind wir noch etwas unter Druck geraten und haben das 2:1 kassiert“, berichtete Kasal, „aber das geht nicht mehr mit in meine Bewertung ein.“

Während die Mülheim-Kärlicher am kommenden Samstag in Bergheim gegen den SC Fliesteden ihren finalen Test absolvieren, wird es ebenfalls am Samstag für Cosmos schon ernst: Dann geht es zum Oberliga-Auftakt gegen den FV Eppelborn.