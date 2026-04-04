Elf Gegentore auf Rheinlandliga-Niveau das gibt es recht selten. In dieser Saison gab es das bislang so ähnlich erst einmal. Nun war der VfB Wissen beteiligt – und ging bei der Schneifel 2:11 unter.
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Was für eine Klatsche für den VfB Wissen: Das Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga verlor bei der SG Schneifel in Stadtkyll mit 2:11 (1:5). Es war die zweite Partie in dieser Saison, in der eine Mannschaft eine zweistellige Gegentrefferzahl kassierte, die erste war das 0:10 des TuS Immendorf gegen den Spitzenreiter Ahrweiler BC.