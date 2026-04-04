2:11-Klatsche für Schlusslicht Schneifels Pidde zieht nach Toren mit VfB Wissen gleich Mirko Bernd 04.04.2026, 22:34 Uhr

i Trainer Marco Weller und der VfB Wissen mussten bei der SG Schneifel eine 2:11-Klatsche hinnehmen und standen wie hier beim Auswärtsspiel in Laubach nicht tatsächlich, sondern sinnbidlich im Regen. Alfons Benz

Elf Gegentore auf Rheinlandliga-Niveau das gibt es recht selten. In dieser Saison gab es das bislang so ähnlich erst einmal. Nun war der VfB Wissen beteiligt – und ging bei der Schneifel 2:11 unter.

Was für eine Klatsche für den VfB Wissen: Das Schlusslicht der Fußball-Rheinlandliga verlor bei der SG Schneifel in Stadtkyll mit 2:11 (1:5). Es war die zweite Partie in dieser Saison, in der eine Mannschaft eine zweistellige Gegentrefferzahl kassierte, die erste war das 0:10 des TuS Immendorf gegen den Spitzenreiter Ahrweiler BC.







Artikel teilen

Artikel teilen