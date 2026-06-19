Lange Fahrten in Rheinlandliga Schneifel hat gutes Mittel gegen „kaputte Tage“ im Bus Mirko Bernd 19.06.2026, 06:00 Uhr

i Wenn es Siege zu bejubeln gibt für die SG Schneifel (in Rot), dann machen auch Auswärtsfahrten Spaß - in Mülheim-Kärlich gewann die SGS zum Beispiel mit 4:1. Jörg Niebergall

Auswärtsfahrten in der Rheinlandliga: Das ist für manche Klubs kein großes Thema, weil sie mittig liegen und man diese Touren im Verbandsoberhaus eben in Kauf nehmen muss. Aber für Klubs am Rand summiert es sich ganz schön – wie bei der SG Schneifel.

Die SG Schneifel muss die meisten Kilometer abreißen in der Fußball-Rheinlandliga auf Auswärtsreisen. Rund 2700 Kilometer spuckt der Routenplaner für kommende Saison aus bei der Spielgemeinschaft aus den Vereinen DJK Auw, FC Ormont, SV Hallschlag, SpVgg Stadtkyll, FC Esch und Fortuna Feusdorf.







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