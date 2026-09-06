Laubachs Trainer Tobias Jakobs hatte im Vorfeld vor der SG Schneifel gewarnt. Ob ihn jeder hingehört hatte? Jedenfalls verloren der SV in der Rheinlandliga mit 2:3 gegen die Gäste, die zuvor noch gar nicht in der Saison angekommen waren.
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Erster herber Rückschlag für den SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga: Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit grottenschlechten Leistung musste die Elf von Trainer Tobias Jakobs im Heimspiel gegen die SG Schneifel eine völlig verdiente 2:3 (1:3)-Niederlage hinnehmen.