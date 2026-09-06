Verdiente Niederlage für SVL Schneifel gewinnt mit Trainer im Tor in Laubach 3:2 Alfons Benz 06.09.2026, 19:52 Uhr

i In dieser Szene hätte die Partie noch einmal eine Wende erfahren können, aber Schneifels Coach Stephan Simon, der ausnahmsweise das Tor hütete, parierte gegen Laubachs Lars Oster glänzend mit dem Fuß kurz nach der Pause. Alfons Benz

Laubachs Trainer Tobias Jakobs hatte im Vorfeld vor der SG Schneifel gewarnt. Ob ihn jeder hingehört hatte? Jedenfalls verloren der SV in der Rheinlandliga mit 2:3 gegen die Gäste, die zuvor noch gar nicht in der Saison angekommen waren.

Erster herber Rückschlag für den SV Laubach in der Fußball-Rheinlandliga: Nach einer vor allem in der ersten Halbzeit grottenschlechten Leistung musste die Elf von Trainer Tobias Jakobs im Heimspiel gegen die SG Schneifel eine völlig verdiente 2:3 (1:3)-Niederlage hinnehmen.







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