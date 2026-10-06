Dunkle Wolken über Kirchberg
Schneider unterstreicht: Selim ist absolut kein Thema
Trotz der dunklen Wolken, die sich in den letzten Wochen über Kirchberg zusammengebraut haben, ist eines klar: Selim Denguezli b
Trotz der dunklen Wolken, die sich in den letzten Wochen über Kirchberg zusammengebraut haben, ist eines klar: Selim Denguezli bleibt Trainer beim Rheinlandliga-Vorletzten, der Sportliche Leiter Christian Schneider bescheinigt ihm hervorragende Arbeit.
DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Vier Punkte aus zehn Rheinlandliga-Spielen machen nachdenklich. Selim Denguezli, Trainer des TuS Kirchberg, hat laut nachgedacht nach dem 2:5 in Schweich und auch sich dabei in Frage gestellt. Die Antwort der TuS-Verantwortlichen ist eindeutig.

Lesezeit 3 Minuten
Nach der deprimierenden 2:5-Niederlage des Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg am Sonntag beim Aufsteiger TuS Mosella Schweich hatte Kirchbergs Trainer Selim Denguezli unter anderem gesagt, dass in der ganzen Analyse der prekären Situation natürlich auch seine Position eine ist, über die gesprochen werden muss: „Klar ist der Trainer eine Stellschraube.
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