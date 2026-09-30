Kritik von Trainern an Schiedsrichtern ist wahrscheinlich so alt wie der Fußball an sich. Jüngst häufte sich das in der Rheinlandliga. Wir sprachen mit Ulrich Schneider-Freundt darüber, der Eifeler ist Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses.
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Zuletzt häuften sich die Beschwerden in der Fußball-Rheinlandliga von Trainern gegenüber Schiedsrichtern. Dabei war es nicht immer die Leistung, die die Übungsleiter auf die Palme brachten, sondern es wurde hier und da fehlende Kommunikation bemängelt.