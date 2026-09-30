Kritik an Schiedsrichtern Schneider-Freundt: Miteinander reden statt übereinander Mirko Bernd 30.09.2026, 06:00 Uhr

i Beim Rheinlandliga-Spiel des TuS Kirchberg um Torwart Johannes Kappel und Süleyman Özer gegen den FSV Trier-Tarforst stand Schiedsrichter Frederic Lotzer, der dem Kirchbeger Luca Aust Rot zeigte – das allerdings zurecht. Dennis Irmiter

Kritik von Trainern an Schiedsrichtern ist wahrscheinlich so alt wie der Fußball an sich. Jüngst häufte sich das in der Rheinlandliga. Wir sprachen mit Ulrich Schneider-Freundt darüber, der Eifeler ist Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses.

Zuletzt häuften sich die Beschwerden in der Fußball-Rheinlandliga von Trainern gegenüber Schiedsrichtern. Dabei war es nicht immer die Leistung, die die Übungsleiter auf die Palme brachten, sondern es wurde hier und da fehlende Kommunikation bemängelt.







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