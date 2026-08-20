SG Malberg hat Morbach zu Gast Schneider fällt aus, frühe Tore für Hammel kein Gift Mirko Bernd 20.08.2026, 12:00 Uhr

i Malbergs Luis Schneider (in Rot, am Ball, hier gegen Untermosels gegen Niklas Hilgert) fällt wegen einer wieder aufgebrochenen Schambeinentzündung wohl drei, vier Wochen aus – also auch im Heimspiel am Samstag gegen die FV Morbach. Jürgen Augst/byJogi

Zweimal ging die SG Malberg in der Rheinlandliga sehr früh in Führung, zweimal brachte der Aufsteiger den Vorteil nicht über die Zeit und verlor beide Partien. Der nächste Versuch startet gegen den Hunsrück-Klub Morbach. Der ist gut gestartet.

Für Fußball-Rheinlandligist SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen ist der Saisonstart schief gegangen: Der Aufsteiger steht nach zwei Spielen noch mit null Punkten da. Ändern soll sich das am Samstag ab 16 Uhr, wenn es daheim gegen die Fußballvereinigung (FV) Morbach geht.







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