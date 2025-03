Vier Monate und sieben Partien hat die SG Vordereifel in der Fußball-Rheinlandliga auf einen Sieg warten müssen: Nach dem 5:0 gegen den TuS Kirchberg am 17. November ist es nun mal wieder soweit gewesen. Die SG aus Müllenbach, Laubach, Leienkaul und Kaisersesch schlug die nach der Winterpause formstarke SG Schneifel Stadtkyll (vor der Partie vier Siege in fünf Partien in 2025) deutlich mit 6:2 (2:1). Julian Schmitz war mit einem 15-Minuten-Hattrick der überragende Mann, als er zwischen der 53. und 68. Minute von 2:1 auf 5:1 stellte.

Seinem Vater Frank machte Julian Schmitz ein schönes Geburtstagsgeschenk mit dem Hattrick. „Ich bin hochzufrieden, wir als Mannschaft sind es auch – und mein Vater hat auch einen schönen Geburtstag gehabt“, lachte der 25-jährige Stürmer, der aus Greimersburg kommt. Schmitz war erleichtert wie die gesamte SG Vordereifel nach der siebenteiligen Sieglos-Serie: „In den vergangenen zwei Wochen hat sich das schon im Training angedeutet, dass der Knoten bald platzt. Heute war der Tag. Dass dann für mich drei Tore herausspringen, habe ich mir verdient, aber vor allem hat es sich die Mannschaft verdient. Wir hatten doch ziemlich viel Pech in den vergangenen Wochen.“

Der Sieg war längst überfällig.

Tobias Jakobs, Trainer SG Vordereifel

Das strich auch Schmitz’ Trainer Tobias Jakobs heraus: „Der Sieg war längst überfällig. Endlich hatten wir die Momente auf unserer Seite. Gegen Malberg haben wir das 2:2 in der Nachspielzeit kassiert, in Tarforst haben wir in Überzahl noch 2:3 verloren und vergangene Woche bekommst du gegen Ahrweiler in der 87. Minute das Tor zum 0:1-Endstand. Aber wir haben daraus unsere Lehren gezogen und wieder so gespielt wie in der Hinrunde. Das war ein Sieg des Willens und des Kampfes.“

Die Gäste aus der Schneifel enttäuschten auf ganzer Linie, obwohl sie mit massig Selbstvertrauen nach Laubach angereist waren. „Das war bei uns Einstellungssache. So froh ich mit den vergangenen Wochen gewesen bin, so enttäuscht und verärgert bin ich nun über diese Leistung“, sagte Gäste-Coach Stephan Simon: „Sechs Gegentore darfst du hier niemals kassieren.“

i Julian Schmitz (in Rot, rechts) traf dreimal für Vordereifel beim 6:2 gegen Schneifel, Lars Oster (links) netzte einmal zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Alfons Benz

Dabei begann es prima für Schneifel: Torjäger Jan Pidde markierte nach sieben Minuten das 0:1. Aber Vordereifel berappelte sich schnell. Finn Jordan setzte Lars Oster in Szene, der vor Ex-SGV-Torwart Dennis Koziol cool blieb und das 1:1 markierte (17.). Danach musste Koziol noch fünfmal den Ball aus dem Netz holen. Das nächste Mal nach 32 Minuten, als Schmitz durch war und im Strafraum gehalten wurde. Den fälligen Elfmeter verwandele Ole Conrad zum 2:1-Pausenstand.

Vordereifel war voll drin, Schmitz war voll drin – und das zeigte er nach der Pause. Binnen einer Viertelstunde schnürte der Stürmer einen lupenreinen Hattrick und stellte von 2:1 auf 5:1. Mit dem Dreierpack erhöhte er sein Torekonto auf elf. Nach 53 und 59 Minuten legte er Schneifels Koziol zwei Fernschüsse ins Netz, beim 5:1 nach 68 Minuten staubte Schmitz per Kopf einen Conrad-Lattenfreistoß ab. Schneifels Nicolas Görres betrieb mit dem 5:2 Ergebniskosmetik (76.), ehe Vordereifel den Schlusspunkt setzte: In der 88. Minuten liefen Conrad und Joker Lukas Mey alleine auf Koziol zu, Conrad legte rüber und Mey lief mit dem Ball ins leere Tor. Der Treffer zum 6:2-Endstand war Meys 17. Saisontor.

Vordereifel und Schneifel tauschen Tabellenplätze

Die Vordereifel-Fans gingen begeistert nach Hause, Trainer Jakobs war stolz auf seine Mannschaft. Durch den Sieg tauschte man mit Schneifel die Tabellenplätze. Vordereifel ist nun Achter mit 36 Punkten, Schneifel Neunter mit 34 Zählern. Am Sonntag (14.30 Uhr) fährt Vordereifel an die Mosel zum TuS Schweich, der als Drittletzter in höchster Abstiegsnot steht, sich beim Vierten Rot-Weiss Wittlich aber ein 1:1 erkämpfte.

SG Vordereifel – SG Schneifel Stadtkyll 6:2 (2:1)

Vordereifel: Landen – Gerhartz, Schuwerack, Jonas Gorges (75. Röser), Jannis Gorges (75. Daum), Michels, Jordan (70. Fritz), Kossmann, Conrad (88. D. Koczyba), Oster, Schmitz (70. Mey).

Schneifel: Koziol – Babendererde (69. Stolz), Reusch (18. Zeimmes), Grün, Bauer, Moitzheim, Backes, Reetz (28. Görres), Zapp (64. Kerner), Bück, Pidde.

Schiedsrichter: Lukas Heep (Neuwied).

Zuschauer: 250.

Tore: 0:1 Pidde (7.), 1:1 Oster (17.), 2:1 Conrad (32., Foulelfmeter), 3:1 Schmitz (53.), 4:1 Schmitz (59.), 5:1 Schmitz (68.), 5:2 Görres (76.), 6:2 Mey (88.).