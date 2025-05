Rheinlandliga-Heimspiele der SG Vordereifel bleiben einfach ein Spektakel: Beim 6:1 (1:0)-Erfolg gegen den FC Bitburg sahen die Laubacher Zuschauer mit Lars Osters Schlusspunkt zum 6:1 bereits den 50. Heimtreffer im 16. Spiel. Gar nicht zu halten war am Sonntag Julian Schmitz. Der Stoßstürmer zeigte sich für die ersten drei Treffer verantwortlich. Mit dem Dreier tauscht die SG den Platz mit der SG 99 Andernach, ist nun wieder Siebter bei 48 Punkten.

Spannend war vor der Begegnung die Antwort auf die Frage, wie die SG das 1:7-Debakel vor Wochenfrist in Wissen verdaut hatte. Wie man am Ende sah – sehr gut: „Für mich zählte heute nur die Reaktion. Keiner hat sich nach dem Wissen-Spiel aus der Kritik genommen. In der Trainingswoche waren alle sehr präsent", so Coach Tobias Jakobs nach Spielende. Und weiter: „Die Spiele gegen Wissen und Cosmos waren sowieso kein 1:11. Gegen Wissen mussten wir 3:0 führen, ehe die das 1:1 machen. Auch gegen Cosmos waren wir nah dran am zwischenzeitlichen Ausgleich." Beim Tabellenzweiten Cosmos Koblenz unterlag die Jakobs-Elf mittwochs zuvor mit 0:4. Gegen Bitburg nahmen die angeschlagenen Offensiv-Asse Lukas Mey und Lars Oster zunächst auf der Bank Platz.

i Schon 50 Saisontreffer durften die Vordereifeler in Heimspielen in Laubach bejubeln, gegen Bitburg gab es sechs. Alfons Benz

Hälfte eins hatte relativ wenige Höhepunkte zu bieten. Doch wie eingangs erwähnt stellte ein Mann seinen Torriecher auf Schnupperkurs: Julian Schmitz. Nach einer guten Viertelstunde brachte er clever seinen Körper zwischen Leder und Gegner nach einem Chipball, legte das Spielgerät an Gästekeeper Max Becker vorbei und schob mit links zum 1:0 (16.) ein. Vordereifel bestimmte fortan gegen harmlose Bitburger das Spieltempo – und hielt es unten. Ole Conrads Kopfball wurde vor der Linie geklärt (27.), auf der Gegenseite prüfte Giorgio Mourad die Aufmerksamkeit von Heimkeeper Jonas Landen, der den Test bestand und parierte (38.). Apropos Landen: An den Gerüchten, andere Vereine seien an Landen dran, ist – auf Nachfrage beim Keeper – nichts dran. Halbzeit.

Zwar brauchte auch Abschnitt zwei eine gewisse Anlaufzeit, doch dann rollte er gewaltig. Michael Freiwald, der im zentralen Mittelfeld stark Regie führte, flankte punktgenau von rechts, Schmitz köpfte platziert ins linke Eck zum 2:0 ein (63.). Wenige Minuten später das einzige Aufbäumen der Gäste. Kevin Fuchs schickte per Direktpass Joshua Bierbrauer auf die Reise, der mit seinem 14. Saisontreffer zum 2:1 verkürzte (66.). Nur ein kurzes Strohfeuer, wie sich schnell zeigen sollte. Conrad bediente Schmitz, der per feinem Heber Becker zum 3:1 (70.) überlupfte, genau der richtige Abschluss in dieser Situation.

Meys herrlicher Seitfallzieher zum 5:1

Kurze Zeit später stand es dann sogar 4:1. Conrad vergewisserte sich bei seiner Auswechselbank nach seiner Position bei eigenem Eckball. Die vage Antwort interpretierte Conrad offenbar richtig und netzte am langen Pfosten die Finn-Jordan-Ecke ein (73.). Mey und Oster – mittlerweile in die Partie gekommen – setzten alsbald die Schlusspunkte, schöne Schlusspunkte. Eine Kopfballvorlage des ebenfalls eingewechselten Andre Röser jagte Mey per Seitfallzieher zum 5:1 in die Maschen zu Saisontor 21 (83.), Oster verwertete eine flache Hereingabe von Jordan gegen die Laufrichtung von Becker zum 6:1 (86.). Jakobs meinte noch: „In den Heimspielen tun wir uns offenkundig leichter. Das kommt dann heraus, wenn wir zusammen den gleichen Plan verfolgen."

Auch Bitburgs Coach Fabian Ewertz hatte vor der Partie eine Frage, deren Antwort ihm aber freilich nicht gefiel: „Es ging um die goldene Ananas. Das war ein Spiel, das in beide Richtungen ausschlagen konnte. Es war die Frage, welche Mannschaft hat am meisten Bock. Bei uns hatte aber nur einer Lust, das war Kevin Fuchs. Es ist schon ein Unterschied, ob du am Ende einer Saison Siebter oder 13. wirst. Das ist nicht akzeptabel, das werden wir besprechen müssen."

SG Vordereifel - FC Bitburg 6:1 (2:0)

Vordereifel: Landen - Fritz, Gerhartz (46. Schmitt), Schuwerack (67. Ja. Gorges), Nebeler - Jordan, Michels (80. Röser), Freiwald (71. Mey), Conrad, Kossmann(71. Oster) - Schmitz.

Bitburg: Becker - Krasnici, N. Fuchs, Sprüds, Fisch - Hoor, Nosbisch (46. Häb), K. Fuchs-Mourad (46. Morbach), Bierbrauer (75. Schroeder), Floß (60. Hensel).

Schiedsrichter: Maximilian Fohr (Niederfischbach).

Zuschauer:150.

Tore:1:0 Schmitz (16.), 2:0 Schmitz (63.), 2:1 Bierbrauer (66.), 3:1 Schmitz (70.), 4:1 Conrad (73.), 5:1 Mey (83.), 6:1 Oster (86.).