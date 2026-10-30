Auf TuS Mayen kommt einiges zu Schlusslicht muss zur Regionalliga-Reserve nach Trier Mirko Bernd 30.10.2026, 12:00 Uhr

i Auf Mayens Defensive und speziell Torwart Dominik Klein dürfte am Sonntag in Trier einiges zukommen in der Partie des Schlusslichts beim Fünften, der die zweitmeisten Tore der Rheinlandliga erzielt hat. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen hat nach dem Rücktritt von Marc Steil auch das erste Spiel in der Rheinlandliga unter Interimstrainer Nikolai Foroutan (auch Sportlicher Leiter) verloren. Es ist nicht auszuschließen, dass auch das zweite Spiel in die Binsen geht.

Im zweiten Spiel für Interimstrainer Nikolai Foroutan beim Rheinlandligisten TuS Mayen dürfte einiges auf das Schlusslicht zukommen, denn die Reise geht nach Trier zur Regionalliga-Reserve der Eintracht. Am Sonntag ab 15.30 Uhr wird es für Mayen darum gehen, die Offensive der Gastgeber in Zaum zu halten, denn die ist die zweitbeste der Klasse, fußballerisch halten viele die „kleine“ Eintracht für das beste Team im Verbandsoberhaus.







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