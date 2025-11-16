Schlampiges Ahrweiler muss sich mit Remis begnügen

Der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC hat nach einem 0:2-Rückstand noch zumindest ein Remis bei der SG Hochwald gerettet. Ein Elfmeter und ein später Treffer sorgen für das 2:2, das für die Moral gut war, für die Tabelle weniger.
Lesezeit 3 Minuten
Zum vierten Mal hat der Ahrweiler BC in dieser Fußball-Rheinlandliga-Saison kein Spiel gewonnen. Das 2:2 (0:1)Unentschieden beim Mittelfeldteam SG Hochwald war für die Elf von Trainer Mike Wunderlich angesichts der Ausgangsposition zu wenig. Unterm Strich mussten die Gäste mit dem einen Zähler aber leben.