ABC spielt 2:2 bei SG Hochwald Schlampiges Ahrweiler muss sich mit Remis begnügen Andreas Arens 16.11.2025, 05:56 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC hat nach einem 0:2-Rückstand noch zumindest ein Remis bei der SG Hochwald gerettet. Ein Elfmeter und ein später Treffer sorgen für das 2:2, das für die Moral gut war, für die Tabelle weniger.

Zum vierten Mal hat der Ahrweiler BC in dieser Fußball-Rheinlandliga-Saison kein Spiel gewonnen. Das 2:2 (0:1)Unentschieden beim Mittelfeldteam SG Hochwald war für die Elf von Trainer Mike Wunderlich angesichts der Ausgangsposition zu wenig. Unterm Strich mussten die Gäste mit dem einen Zähler aber leben.







Artikel teilen

Artikel teilen