Testspiele zwischen der SG 99 Andernach und dem FC Emmelshausen-Karbach gehören sowohl in der Sommer- als auch in der Winterpause zum Standardprogramm. Die gute Freundschaft zwischen den beiden Trainern Patrick Kühnreich (FCEK) und Kim Kossmann (SG) dürfte da reinspielen. Die neueste Neuauflage des Vergleichs zwischen dem Oberligisten vom Hunsrück und dem Rheinlandligisten vom Rhein auf dem Quintinsberg – gleichzeitig auch das Bruderduell zwischen Karbachs Sebastian und Andernachs Benjamin Saftig – endete mit 3:1 (2:0) für die Gastgeber. „Das ging absolut in Ordnung“, urteilte Kossmann.

Weidenbach trifft, Idrizi hinterlässt guten Eindruck

Der Oberligist hatte mehr Ballbesitz und erzielte seine drei Tore durch den von der TuS Koblenz gekommenen Dylan Esmel (3.) sowie die beiden Ex-Metternicher Tim Niemczyk (23.) und Enrico Rössler (57.). „Karbach verfügt über eine richtig starke Mannschaft, aber wir haben das im Spiel gegen Ball auch gut gemacht. Wir sind, so wie ich es mir vorstelle, früh angelaufen und haben kämpferisch überzeugt“, fasste Kossmann zusammen. Das einzige Andernacher Tor erzielte Alexis Weidenbach in der 69. Minute, einer der Führungsspieler in der jungen Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von um die 21. Neben den „Neuen“ aus der eigenen A-Jugend zählt dort auch Argjend Idrizi dazu. Der 19-Jährige kam vom FC Rot-Weiss Koblenz und hinterlässt bislang einen sehr guten Eindruck.

Schiffers fällt mit Schulterverletzung länger aus

Am Wochenende testen die Andernacher zweimal binnen 24 Stunden. Am Samstag empfängt die SG 99 ab 13.30 Uhr den FC Germania Metternich auf dem heimischen Kunstrasen, am Sonntag gibt’s im Neuwieder Rhein-Wied-Stadion ab 11 Uhr gegen den HSV Neuwied ein Wiedersehen mit Mittelfeldmann Fabian Weber, der sich aus zeitlichen Gründen für einen Wechsel auf die andere Rheinseite in die Bezirksliga entschlossen hat.

Vorerst keine Rolle in Kossmanns Aufgebot kann Sven Schiffers spielen. Der Rechtsverteidiger zog sich beim Benefizturnier in Engers eine Schulterverletzung zu und fällt längere Zeit aus.