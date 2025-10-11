Lange sah es so aus, als ob der bessere TuS Immendorf die Punkte aus Wirges mitnehmen sollte. Aber es gab noch eine Wendung in der torreichen Rheinlandliga-Partie zugunsten der Gastgeber.
„Das ist brutal, das ist bitter und nur schwer zu verkraften.“ Mit diesen Worten fasste Marvin Schenk, Trainer des TuS Immendorf, das Rheinlandligaspiel seiner Elf bei der Spvgg EGC Wirges unmittelbar nach dem Schlusspfiff zusammen. Seine Spieler lagen allesamt völlig enttäuscht und fertig mit der Welt auf dem Kunstrasen des Theodor-Heuss-Stadions und konnten nicht fassen, was sich in der Schlussviertelstunde alles ereignet hatte.