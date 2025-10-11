Wirges schlägt Immendorf 4:3 Schenk nach Last-Minute-Treffer: Das ist brutal bitter Helmut Rosbach 11.10.2025, 23:07 Uhr

i Steffen Klöckner (Nummer 21) traf zum 1:1 und zum 3:3 für seine Wirgeser im Heimspiel gegen Immendorf um Lars Kilian, das war aber noch nicht der Schlusspunkt des wilden Spiels, das die EGC am Ende nach 1:3-Rückstand noch mit 4:3 durch ein Tor von Felix Hehl in der vierten Minute der Nachspielzeit gewann. René Weiss

Lange sah es so aus, als ob der bessere TuS Immendorf die Punkte aus Wirges mitnehmen sollte. Aber es gab noch eine Wendung in der torreichen Rheinlandliga-Partie zugunsten der Gastgeber.

„Das ist brutal, das ist bitter und nur schwer zu verkraften.“ Mit diesen Worten fasste Marvin Schenk, Trainer des TuS Immendorf, das Rheinlandligaspiel seiner Elf bei der Spvgg EGC Wirges unmittelbar nach dem Schlusspfiff zusammen. Seine Spieler lagen allesamt völlig enttäuscht und fertig mit der Welt auf dem Kunstrasen des Theodor-Heuss-Stadions und konnten nicht fassen, was sich in der Schlussviertelstunde alles ereignet hatte.







