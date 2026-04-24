Immendorf hat Arzfeld zu Gast Schenk fehlt, vertraut seinen Co-Trainern aber blind Mirko Bernd 24.04.2026, 14:00 Uhr

i Zwischen Julian Schmitz (rechts) und Julian Moog (Dritter von rechts) wird am Sonntag nicht Marvin Schenk sitzen. Der Immendorfer Coach fehlt im Heimspiel gegen Arzfeld, seinen beiden Co-Trainern vertraut er aber blind. Jörg Niebergall

Das Ziel ist klar: Mit einem Heimsieg gegen die schon abgestiegene SG Arzfeld will der TuS Immendorf dem Klassenerhalt in der Rheinlandliga ein gutes Stück näher kommen. Das muss er zumindest am Sonntag ohne seinen Trainer hinbekommen.

Marvin Schenk wird am Gardasee auf glühenden Kohlen sitzen am Sonntag. Um 15 Uhr empfängt der von ihm trainierte TuS Immendorf im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga das bereits abgestiegene Vorletzte SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen. Schenk wird ausnahmsweise fehlen, weil ein lange geplanter Urlaub mit der kompletten Familie wegen eines runden Geburtstags ansteht.







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