Auswärts bei Trier-Tarforst Schenk erwartet von seinen Immendorfern eine Reaktion Jona Heck 28.08.2026, 09:00 Uhr

i Sebastian Fischer (in Rot am Ball) und sein TuS Immendorf wollen auswärts beim FSV Trier-Tarforst eine Reaktion zeigen. Jörg Niebergall

Nach dem überraschenden Pokal-Aus will der TuS Immendorf in der Rheinlandliga gegen den stark gestarteten FSV Trier-Tarforst Wiedergutmachung. Trainer Schenk fordert eine kämpferische Reaktion seiner Mannschaft.

Für den TuS Immendorf geht es nach dem überraschenden Pokal-Aus beim Bezirksligisten SF Höhr-Grenzhausen am Samstag (17.30 Uhr) in der Rheinlandliga beim FSV Trier-Tarforst weiter. Die Trierer unter Neu-Coach Moritz Hannappel legten zum Saisonstart direkt mal eine Ungeschlagen-Serie hin, an die sie im Heimspiel gegen Immendorf weiter anknüpfen wollen.







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