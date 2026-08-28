Nach dem überraschenden Pokal-Aus will der TuS Immendorf in der Rheinlandliga gegen den stark gestarteten FSV Trier-Tarforst Wiedergutmachung. Trainer Schenk fordert eine kämpferische Reaktion seiner Mannschaft.
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Für den TuS Immendorf geht es nach dem überraschenden Pokal-Aus beim Bezirksligisten SF Höhr-Grenzhausen am Samstag (17.30 Uhr) in der Rheinlandliga beim FSV Trier-Tarforst weiter. Die Trierer unter Neu-Coach Moritz Hannappel legten zum Saisonstart direkt mal eine Ungeschlagen-Serie hin, an die sie im Heimspiel gegen Immendorf weiter anknüpfen wollen.