Eintracht muss nach Wittlich Rutscht Mendig bei Rot-Weiss erstmals in roten Bereich? Mirko Bernd 27.03.2026, 13:00 Uhr

i Der Blick der Mendiger Bank um Trainer Damir Mrkalj (links) geht zwar nach Wittlich am Sonntag, aber auch schon Richtung Kellerduell am Gründonnerstag daheim gegen Mitkonkurrent Immendorf. Jörg Niebergall

Für den SV Eintracht Mendig steht eine schwere Auswärtsaufgabe in der Rheinlandliga an, die dazu führen könnte, dass die Vulkaneifeler da landen, wo niemand gerne landet: auf einem Abstiegsplatz. Es wäre das erste Mal in dieser Runde.

Der SV Eintracht Mendig stand in der bisherigen Saison der Fußball-Rheinlandliga noch nie auf einem Abstiegsplatz. Nun geht es am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellendritten Rot-Weiss Wittlich und bei einer Niederlage dort und einem Heimsieg des TuS Immendorf gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach am Freitagabend, wäre es nach dem 26.







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