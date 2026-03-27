Für den SV Eintracht Mendig steht eine schwere Auswärtsaufgabe in der Rheinlandliga an, die dazu führen könnte, dass die Vulkaneifeler da landen, wo niemand gerne landet: auf einem Abstiegsplatz. Es wäre das erste Mal in dieser Runde.
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Der SV Eintracht Mendig stand in der bisherigen Saison der Fußball-Rheinlandliga noch nie auf einem Abstiegsplatz. Nun geht es am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellendritten Rot-Weiss Wittlich und bei einer Niederlage dort und einem Heimsieg des TuS Immendorf gegen die FV Hunsrückhöhe Morbach am Freitagabend, wäre es nach dem 26.