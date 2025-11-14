Rückkehr aufs Dörnchen: Nasser Sand kostet Körner

Bei der Rückkehr aufs Immendorfer Dörnchen steht eine interessante Partie an: Rheinlandligist Immendorf könnte sich gegen Laubach eine ganze Menge Luft nach unten verschaffen, aber genau das wollen die Gäste mit aller Macht verhindern.
In die Freude über die nun wirklich bevorstehende Rückkehr aufs Dörnchen und damit den heimischen Kunstrasen mischt sich auch ein bisschen Kummer beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Immendorf, denn mit dem bisher top eingeschlagenen jungen Innenverteidiger Lukas Claus verletzte sich beim Training ein Spieler schwerer, er wird mit einem Syndesmosebandriss monatelang ausfallen.