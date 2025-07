Der FV Rübenach geht mit Respekt, aber auch mit Mut und Selbstvertrauen die neue Herausforderung in der Rheinlandliga an. Trainer Benedikt Lauer nimmt dabei in Kauf, „auch einmal auf die Nase zu fallen“.

Nein, an der Herangehensweise wird sich nichts ändern, das steht für Benedikt Lauer fest. Ob Bezirksliga oder nun Rheinlandliga, beim FV Rübenach will man sich auch in der neuen Spielklasse treu bleiben. „Wir werden jetzt nicht den Ball hinten raus hauen, dafür haben wir auch gar nicht die Spielertypen“, sagt der Trainer des Aufsteigers, der vielmehr die gute Ausbildung etlicher junger Spieler gewinnbringend für die Mannschaft und den Verein einsetzen will. Keine Frage, in Rübenach geht man die neue Herausforderung ebenso selbstbewusst wie mutig an, wohlwissend um die Schwere der Aufgabe. Und am Ende, das ist auch klar, soll jenes Ziel erreicht werden, das für jeden Neuankömmling an erster Stelle steht: der Klassenverbleib.

Zwölf Spieler sind jünger als 22 Jahre

Die vergangenen Runden haben gezeigt, dass wohl tatsächlich die ominösen 40 Punkte her müssen, um aller Sorgen ledig zu sein. Ein steiniger Weg, vor allem dann, wenn man es in den letzten Jahren gewohnt war, den Platz weitaus häufiger als Gewinner denn als Verlierer zu verlassen. „Wir werden bestimmt auch mal auf die Nase fallen und Lehrgeld bezahlen, aber das ist für die Entwicklung der Mannschaft gar nicht schlimm“, sagt Lauer. Die steht für ihn neben dem Klassenverbleib über allem, schließlich haben sich manche Talente eben aus diesem Grund dem Verein angeschlossen. „Wir haben zwölf Spieler unter 22 Jahren“, berichtet der Coach, „alles gute Kerle, die aus dem Umkreis kommen, die eine gute Ausbildung genossen haben und mit uns jetzt den nächsten Schritt gehen wollen.“

„Wir müssen eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln.“

Benedikt Lauer bereitet sein Team darauf vor, dass es auch Misserfolgsserien geben kann.

i Freude über den Aufstieg in die Rheinlandliga: Rübenachs Trainer Benedikt Lauer im Kreis seiner Mannschaft. René Weiss

Dazu zählt neben einer zwangsläufig anderen Statik in den Spielen (Lauer: „Wir werden eben häufig nicht mehr gefühlte 80 Prozent Ballbesitz haben“) auch der Reifeprozess, die Niederlagen einzuordnen und aufzuarbeiten. „Wir müssen eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln“, so nennt es Lauer, also auch einmal eine längere Durststrecke von drei oder mehr Spielen ohne Sieg als Gruppe zu überstehen. In dieser Hinsicht stimmen ihn zwei Dinge optimistisch: Zum einen gilt der Verein als familiär, haben alle Verantwortlichen ein vertrauensvolles Verhältnis. Zum anderen kann sich Lauer nach wie vor auf erfahrene Kräfte in seinen Reihen verlassen, die im Fußball schon einiges erlebt haben. Tobias Oost, Jonas Lauer, Pascal Tillmanns und natürlich auch Sascha Engel, der Mann für alle Fälle, sollen „den Laden zusammenhalten, wenn es mal nicht läuft“, sagt Lauer.

Statt Derby gegen Metternich ein Derby gegen Mülheim-Kärlich

Eigentlich, so sagt der 41-Jährige, war es nicht geplant, so viele Veränderungen im Kader vorzunehmen. Weil sich aber neben Jason Weber, im Vorjahr mit 22 Treffern bester Torschütze des FVR (wechselt zu Oberligist Emmelshausen-Karbach) etliche Akteure verabschiedet hat, sind es am Ende sieben Neue geworden. Einer davon ist Milan Freisberg (kommt aus Mülheim), der in Rübenach nicht nur auf seinen älteren Bruder Kian trifft, sondern laut Lauer auch das Potenzial hat, den Sprung in die erste Elf zu schaffen. Wobei es dem Trainer insgesamt wichtig ist, mehr Breite im Team zu haben. „Und Hamza Aliou (zuletzt Mayen) bringt einiges an Erfahrung mit“, so Lauer über den Angreifer.

Die Rübenacher müssen fortan zwar auf die Derbys gegen Metternich oder Anadolu verzichten, werden aber dafür mehr als entschädigt. „Auf uns warten viele interessante Spiele“, sagt Lauer mit Blick auf die Partien gegen seine Liga-Favoriten Mülheim-Kärlich, Wittlich und Ahrweiler mit Ex-Profi Markus Pazurek – und nicht zuletzt gibt es die Nachbarschaftsduelle gegen Immendorf, Mendig und Andernach. Spiele, in denen man fußballerisch wachsen kann und will. Und in der Not darf es sicher auch mal ein langer Ball sein.

FV Rübenach

Zugänge: Milan Freisberg (SG 2000 Mülheim-Kärlich), Drinor Demiray, Sean Flies, Hamza Aliou (alle TuS Mayen), Lorenc Canaj (FC Rot-Weiss Koblenz), Leon Emmerich (SSV Heimbach-Weis), Leo Garske (eigene Jugend), Lasse Schug (SG Ettringen), Hazem Ben Khelifa (SG Weißenthurm).

Abgänge: Jason Weber (FC Emmelshausen-Karbach), Jason Fröhlich (SV Waldesch), Alexander Ronneburg, Maurizio Reinhardt (beide Karriereende), Antonio Fejza (FC Anadolu Koblenz).

Kader, Tor: Tobias Oost, Finn Gotthardt, Daniel Kittsteiner.

Abwehr: Jonas Lauer, Johannes Stenz, Kian Freisberg, Lasse Schug, Kevin Schenk, Jordi Frohn, Dennis Burg, Sezi Mavambu, Janik Smyrek, Drinor Demiraj.

Mittelfeld: Pascal Tillmanns, Leon Emmerich, Marvin Geissen, Kevin Franz, Lorenc Canaj, Mirco Klöckner, Milan Freisberg, Sean Flies, Hazem Ben Khelifa, Niclas Bürger, Jayden Juranovic.

Angriff: Philipp Pitkowski, Sascha Engel, Marcel Miller, Hamza Aliou, Leo Garske.

Trainer: Benedikt Lauer.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Favoriten: Wittlich, Mülheim-Kärlich, Ahrweiler.