Erster Auswärtssieg für TuS Rübenach taumelt nach 0:5 gegen Kirchberg gen Abstieg Mirko Bernd 04.04.2026, 20:13 Uhr

i Der TuS Kirchberg (in Gelb vorne mit Nico Wilki und hinten mit Jonas Heimer) bejubelt hier das 3:0, das Heimer fein vorbereit hatte und Wilki besorgt hatte. Für Rübenach um Hazem Ben Khalifa (Nummer 26) und Johannes Mario Stenz war die 0:5-Niederlage eine, die die Gastgeber der Bezirksliga näher bringt, der TS ist auf bestem Weg Richtung Klassenerhalt. Jörg Niebergall

Der erste Auswärtssieg für den TuS Kirchberg in der laufenden Rheinlandliga-Saison ist unter Dach und Fach. Mit 5:0 fiel der beim FV Rübenach sehr deutlich aus. Was einerseits für die Gäste spricht. Aber noch viel mehr gegen die Gastgeber.

Die Frage „War’s das?“ hört kein Trainer gerne. Das war bei Benedikt Lauer und Selim Denguezli nicht anders. Lauer hatte gerade mit seinem FV Rübenach 0:5 (0:3) gegen Denguezlis TuS Kirchberg verloren. Beide beantworteten die Frage aber sehr ehrlich nach der Partie in der Fußball-Rheinlandliga, die die Rübenacher ganz stark Richtung Bezirksliga Mitte taumeln lässt und die den Kirchbergern richtig Luft im Abstiegskampf des Verbandsoberhauses ...







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