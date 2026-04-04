Erster Auswärtssieg für TuS
Rübenach taumelt nach 0:5 gegen Kirchberg gen Abstieg
Der TuS Kirchberg (in Gelb vorne mit Nico Wilki und hinten mit Jonas Heimer) bejubelt hier das 3:0, das Heimer fein vorbereit ha
Der TuS Kirchberg (in Gelb vorne mit Nico Wilki und hinten mit Jonas Heimer) bejubelt hier das 3:0, das Heimer fein vorbereit hatte und Wilki besorgt hatte. Für Rübenach um Hazem Ben Khalifa (Nummer 26) und Johannes Mario Stenz war die 0:5-Niederlage eine, die die Gastgeber der Bezirksliga näher bringt, der TS ist auf bestem Weg Richtung Klassenerhalt.
Jörg Niebergall

Der erste Auswärtssieg für den TuS Kirchberg in der laufenden Rheinlandliga-Saison ist unter Dach und Fach. Mit 5:0 fiel der beim FV Rübenach sehr deutlich aus. Was einerseits für die Gäste spricht. Aber noch viel mehr gegen die Gastgeber.

Lesezeit 3 Minuten
Die Frage „War’s das?“ hört kein Trainer gerne. Das war bei Benedikt Lauer und Selim Denguezli nicht anders. Lauer hatte gerade mit seinem FV Rübenach 0:5 (0:3) gegen Denguezlis TuS Kirchberg verloren. Beide beantworteten die Frage aber sehr ehrlich nach der Partie in der Fußball-Rheinlandliga, die die Rübenacher ganz stark Richtung Bezirksliga Mitte taumeln lässt und die den Kirchbergern richtig Luft im Abstiegskampf des Verbandsoberhauses ...

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