Der erste Auswärtssieg für den TuS Kirchberg in der laufenden Rheinlandliga-Saison ist unter Dach und Fach. Mit 5:0 fiel der beim FV Rübenach sehr deutlich aus. Was einerseits für die Gäste spricht. Aber noch viel mehr gegen die Gastgeber.
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Die Frage „War’s das?“ hört kein Trainer gerne. Das war bei Benedikt Lauer und Selim Denguezli nicht anders. Lauer hatte gerade mit seinem FV Rübenach 0:5 (0:3) gegen Denguezlis TuS Kirchberg verloren. Beide beantworteten die Frage aber sehr ehrlich nach der Partie in der Fußball-Rheinlandliga, die die Rübenacher ganz stark Richtung Bezirksliga Mitte taumeln lässt und die den Kirchbergern richtig Luft im Abstiegskampf des Verbandsoberhauses ...