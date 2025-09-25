2:4-Niederlage in Horchheim
Rübenach ist gegen den ABC nah dran an der Überraschung
Auf die beste erste Halbzeit folgte beim Ahrweiler BC ein weniger guter Start in Hälfte zwei. Da gelang dem FV Rübenach sogar der Ausgleich zum 2:2 – doch am Ende musste sich der Aufsteiger dem Rheinlandliga-Primus mit 2:4 geschlagen geben.

Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC zieht mit acht Siegen aus acht Spielern an der Tabellenspitze einsam seine Kreise: Am Mittwochabend gelang der Mannschaft von Mike Wunderlich im achten Saisonspiel der achte Sieg. Immerhin war der FV Rübenach bei der 2:4 (0:2)-Niederlage zwischenzeitlich nahe dran, dem ABC einen Punkt abzuknöpfen.

