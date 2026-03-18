8:1-Kantersieg für den Primus
Rübenach ist für den Ahrweiler BC gefundenes Fressen
Jubel beim Ahrweiler BC (rote Trikots): Der Tabellenführer fegte den FV Immendorf mit 8:1 vom Platz und verteidigt damit Positio
Jubel beim Ahrweiler BC (rote Trikots): Der Tabellenführer fegte den FV Immendorf mit 8:1 vom Platz und verteidigt damit Position eins.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC marschiert in der Fußball-Rheinlandliga weiter vorneweg, fegte den FV Rübenach mit 8:1 vom Platz. Und während Verfolger Schneifel ebenfalls siegte, hat der eigentliche Topfavorit Wittlich nach einem 2:2 schon fünf Punkte Rückstand.

Lesezeit 3 Minuten
Mit Kantersiegen kennt sich Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC aus. Nachdem in der Hinrunde ein 10:0 bei TuS Immendorf gelang, bot auch der 8:1 (5:0)-Heimerfolg gegen den FV Rübenach Tore satt.Letztlich verlief die Partie recht einseitig – zum Leidwesen der abstiegsbedrohten Gäste, die wenige Tage zuvor beim 5:0 über die SG Arzfeld noch ordentlich Selbstvertrauen getankt hatten.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren