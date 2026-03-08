In diesem Fall klingt das Ergebnis knapper, als es der Spielverlauf war. Der FV Rübenach unterlag dem Tabellendritten SG Schneifel nur mit 0:1, dabei hatten die Gäste aus der Eifel gerade vor der Pause zahlreiche Möglichkeiten.
Nichts war's mit dem erhofften Extrapunkt im Kampf um den Klassenverbleib für den FV Rübenach. Dazu hätte auch alles passen müssen in der Rheinlandliga-Partie gegen die spiel- und offensivstarke SG Schneifel. Das war aber nicht der Fall, die Mannschaft von Trainer Stephan Simon gewann hochverdient mit 1:0 und hätte bei besserer Chancenauswertung durchaus etwas fürs Torverhältnis tun können.