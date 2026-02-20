Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich ist gut aus den Startlöchern gekommen nach der Winterpause, die SG 99 Andernach eigentlich auch. Verloren hat sie das durchaus hektische Derby zum Auftakt aber dennoch mit 1:3.
Meistens kühlen sich erhitzte Gemüter schnell wieder ab. Das war auch nach dem 3:1 (2:1) im Derby und Re-Start nach der Winterpause der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SG 99 Andernach der Fall. Aufzuarbeiten gab es dennoch einiges, denn die 227 Zuschauer hatten bei regnerischem Wetter eine ereignisreiche Partie zu sehen bekommen.