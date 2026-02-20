Andernach verliert Startderby Rudelbildung und „alter Hase“ bei Mülheim-Kärlichs 3:1 Matthias Schlenger 20.02.2026, 23:26 Uhr

i Diese Rudelbildung nach gut einer halben Stunde im Derby zwischen Mülheim-Kärlich (in Weiß-Grün, von links mit Daniel Aretz, Pascal Steinmetz und Martin Jacobs) gegen Andernach (von links mit Alexis Weidenbach, Leon Dominique Schmitz und Kapitän Philipp Schmitz) hätte durchaus einen Platzverweis für Jacobs nach sich ziehen können, aber Schiedsrichter Julian Jung entschied anders, sodass Jacobs in der Nachspielzeit das 3:1 zum Endstand erzielen konnte. Jörg Niebergall

Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich ist gut aus den Startlöchern gekommen nach der Winterpause, die SG 99 Andernach eigentlich auch. Verloren hat sie das durchaus hektische Derby zum Auftakt aber dennoch mit 1:3.

Meistens kühlen sich erhitzte Gemüter schnell wieder ab. Das war auch nach dem 3:1 (2:1) im Derby und Re-Start nach der Winterpause der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und der SG 99 Andernach der Fall. Aufzuarbeiten gab es dennoch einiges, denn die 227 Zuschauer hatten bei regnerischem Wetter eine ereignisreiche Partie zu sehen bekommen.







