Spieler der Spieltags Ronaldo Kröber: Wohlfühl-Schlaks mit vielen Facetten 25.09.2025, 16:54 Uhr

i Der Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga: Ronaldo Kröber. Svenja Wolf

In unserer Serie „Spieler des Spieltags“ gibt es jede Woche einen Rheinlandliga-Fußballer, der uns besonders aufgefallen ist. Heute ist es Ronaldo Kröber, der für die Spvgg EGC Wirges drei Tore beim 4:0 gegen die SG Mülheim-Kärlich schoss.

Der siebte Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga endete erst am Mittwochabend, es war eine gesplittete englische Woche. Der „Spieler des Spieltags“ ließ sich deswegen auch bis zum Ende des zweiten Schwungs Zeit. Es ist Ronaldo Kröber von der Spvgg EGC Wirges, der seinen alten Verein SG 2000 Mülheim-Kärlich mit drei Toren beim 4:0 praktisch im Alleingang in die Schranken wies.







