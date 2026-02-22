Ein Punkt gegen die starke Regionalliga-Reserve von Eintracht Trier ist grundsätzlich nicht verkehrt. Für Rheinlandligist TuS Kirchberg ist das 1:1 zu Hause aber zumindest tabellarisch eher schlecht gewesen, denn aus dem Keller rücken sie näher.
Lesezeit 3 Minuten
In der Fußball-Rheinlandliga rang der TuS Kirchberg nach schwacher erster Halbzeit inklusiver späterer Leistungssteigerung dem spielstarken Gast von Eintracht Trier ll beim 1:1 (1:1) noch einen Zähler ab. Innenverteidiger Jannick Rode besorgte kurz vor dem Seitenwechsel bereits den Endstand.