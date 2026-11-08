Kirchberg 1:1 gegen Immendorf Rode bereitet Tor vor und muss nach Elfer-Foul runter Matthias Schlenger 08.11.2026, 20:21 Uhr

i Kirchbergs Tim Müller (in Gelb) traf früh zum 1:0 für die Gastgeber gegen Immendorf um Torwart Moritz Weißenborn und Lorenz Canaj, die Gäste glichen aber nach einem Foulelfmeter noch zum 1:1-Endstand aus. Karl-Friedrich Schmitt

Für Rheinlandligist TuS Kirchberg war der Punkt zu Hause gegen den TuS Immendorf im Prinzip zu wenig, dennoch war man auf Seiten der Hunsrücker nicht unzufrieden. Und das auch, weil man eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste beim 1:1.

Zufriedenheit war auf keiner der beiden Seiten zu verspüren. Weder bei TuS Kirchberg nach dem 1:1 (1:0) im Heimspiel der Fußball-Rheinlandliga gegen TuS Immendorf noch bei den Gästen, die angesichts der Tabellensituation mit dem Punkt wesentlich besser leben können.







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