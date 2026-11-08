Für Rheinlandligist TuS Kirchberg war der Punkt zu Hause gegen den TuS Immendorf im Prinzip zu wenig, dennoch war man auf Seiten der Hunsrücker nicht unzufrieden. Und das auch, weil man eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste beim 1:1.
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Zufriedenheit war auf keiner der beiden Seiten zu verspüren. Weder bei TuS Kirchberg nach dem 1:1 (1:0) im Heimspiel der Fußball-Rheinlandliga gegen TuS Immendorf noch bei den Gästen, die angesichts der Tabellensituation mit dem Punkt wesentlich besser leben können.