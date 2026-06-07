VfB Wissen gelingt großer Coup Rheinlandliga-Absteiger holt Siegener Vereinslegende Mirko Bernd 07.06.2026, 17:00 Uhr

i Im letzten Heim- und Saisonspiel der Sportfreunde Siegen durfte Jannik Krämer noch einmal die Kapitänsbinde tragen und wurde beim 3:1-Sieg nach 55 Minuten unter großem Applaus der Siegener verabschiedet. Nun beginnt für Krämer ein völlig neues Kapitel, er kommt zum Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen. IMAGO/Rene Traut

Der VfB Wissen hat eine Transferüberraschung zu vermelden – und keine kleine: Der Rheinlandliga-Absteiger hat den erst 27-jährigen Jannik Krämer und damit eine Vereinslegende der Sportfreunde Siegen verpflichtet. Der neue Trainer soll bald folgen.

Dem Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen ist ein ganz großer Coup gelungen: In der kommenden Fußball-Saison wird Jannik Krämer die Schuhe für den ehemaligen Regionalligisten in der Bezirksliga Ost schnüren. Krämer, der aus Kirchen stammt, darf ohne Umschweife als Vereinslegende des West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen bezeichnet werden, nach 261 Pflichtspielen verlässt der erst 27-Jährige das Leimbachstadion und wird künftig für den VfB ...







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