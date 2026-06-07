Der VfB Wissen hat eine Transferüberraschung zu vermelden – und keine kleine: Der Rheinlandliga-Absteiger hat den erst 27-jährigen Jannik Krämer und damit eine Vereinslegende der Sportfreunde Siegen verpflichtet. Der neue Trainer soll bald folgen.
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Dem Rheinlandliga-Absteiger VfB Wissen ist ein ganz großer Coup gelungen: In der kommenden Fußball-Saison wird Jannik Krämer die Schuhe für den ehemaligen Regionalligisten in der Bezirksliga Ost schnüren. Krämer, der aus Kirchen stammt, darf ohne Umschweife als Vereinslegende des West-Regionalligisten Sportfreunde Siegen bezeichnet werden, nach 261 Pflichtspielen verlässt der erst 27-Jährige das Leimbachstadion und wird künftig für den VfB ...