Die SG 2000 Mülheim-Kärlich könnte sich an der Tabellenspitze der Rheinlandliga etwas absetzen, dafür müsste sie aber am Sonntag beim Zweiten Morbach gewinnen. Und außerdem: Wenn die Morbacher gewinnen, sind sie selbst Erster und Herbstmeister.
Lesezeit 2 Minuten
Das Beste zum Schluss: Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Rheinlandliga treffen die beiden besten Mannschaften aufeinander. Und das sind Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich und der Tabellenzweite FV Hunsrückhöhe Morbach. Zwei Punkte trennen beide vor dem Gipfeltreffen am Sonntag um 14.