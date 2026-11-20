Spitzenspiel in Morbach Räumt Mülheim-Kärlich seinen Verfolger aus dem Weg? Mirko Bernd 20.11.2026, 14:00 Uhr

i Niklas Willmsmann (in Weiß, Nummer 6) und Niklas Ternes haben am vergangenen Spieltag die SG Schneifel mit 4:2 aus dem Weg geräumt, nun geht es für den Spitzenreiter am Sonntag (14.30 Uhr) zum Hit nach Morbach. Jörg Niebergall

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich könnte sich an der Tabellenspitze der Rheinlandliga etwas absetzen, dafür müsste sie aber am Sonntag beim Zweiten Morbach gewinnen. Und außerdem: Wenn die Morbacher gewinnen, sind sie selbst Erster und Herbstmeister.

Das Beste zum Schluss: Am letzten Spieltag der Hinrunde in der Fußball-Rheinlandliga treffen die beiden besten Mannschaften aufeinander. Und das sind Spitzenreiter SG 2000 Mülheim-Kärlich und der Tabellenzweite FV Hunsrückhöhe Morbach. Zwei Punkte trennen beide vor dem Gipfeltreffen am Sonntag um 14.







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