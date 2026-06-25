Wie endet das dritte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ecuador bei der WM? Wir haben wieder die Trainer unsere Rheinlandligisten gefragt. Wieder tippt keiner auf eine Niederlage, dieses Mal gehen die Ergebnisse aber viel mehr auseinander.
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Es geht in (Tipp-)Runde drei – für die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstag um 22 Uhr im MetLife-Stadium in New Jersey gegen Ecuador und für unsere Rheinlandliga-Trainer damit ebenfalls. Vor dem zweiten Spiel gegen die Elfenbeinküste waren sich die Übungsleiter der elf Klubs von der SG 99 Andernach bis zum Aufsteiger SG Betzdorf bemerkenswert einig, siebenmal wurde 3:1 getippt.