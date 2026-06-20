Rheinlandliga-Trainer orakeln Präzise Prag-Prognose für Deutschlands zweites WM-Spiel Mirko Bernd 20.06.2026, 14:23 Uhr

i Der TuS Mayen ist derzeit auf Mannschaftstour in Prag, hier steht ein Teeil des Teams von Trainer Marc Steil (hinten, Vierter von links) vor der Moldau. Steil tippt für das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste 3:1. TuS Mayen

Zweiter Spieltag für Deutschland bei der WM und zum zweiten Mal haben wir die Trainer aus der Rheinlandliga befragt. Der Tenor – unter anderem von einer Mannschaftstour aus Prag: Gegen die Elfenbeinküste wird gewonnen und einer trifft auf jeden Fall.

Dass die Trainer in der Rheinlandliga Ahnung von Fußball haben, bewiesen sie beim ersten Spiel Deutschlands bei der WM. Zugegebenermaßen: Einen Sieg gegen Curacao hatten nicht nur die elf beziehungsweise zwölf Übungsleiter (für Untermosel tippte das Gespann Tobias Wirtz/Stefan Ostkamp) im Verbandsoberhaus auf dem Zettel.







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