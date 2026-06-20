Zweiter Spieltag für Deutschland bei der WM und zum zweiten Mal haben wir die Trainer aus der Rheinlandliga befragt. Der Tenor – unter anderem von einer Mannschaftstour aus Prag: Gegen die Elfenbeinküste wird gewonnen und einer trifft auf jeden Fall.
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Dass die Trainer in der Rheinlandliga Ahnung von Fußball haben, bewiesen sie beim ersten Spiel Deutschlands bei der WM. Zugegebenermaßen: Einen Sieg gegen Curacao hatten nicht nur die elf beziehungsweise zwölf Übungsleiter (für Untermosel tippte das Gespann Tobias Wirtz/Stefan Ostkamp) im Verbandsoberhaus auf dem Zettel.