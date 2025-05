Nach dem Remis von Spitzenreiter Mülheim-Kärlich gegen Wissen schien der Weg frei für den FC Cosmos Koblenz, drei Spieltage vor dem Saisonende die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga zu übernehmen und sich in die Pole Position für den Titelgewinn und den direkten Aufstieg in die Oberliga zu hieven. Doch dann fing sich die beste Rückrundenmannschaft beim Ahrweiler BC nach einer 2:0-Pausenführung und einer unbegreiflichen Nicht-Leistung im zweiten Durchgang noch fünf Gegentore ein und kassierte mit 2:5 die erste Niederlage des Kalenderjahres. Cosmos-Trainer Yusuf Kasal rang nach Worten: „Dieses Einkrachen in der zweiten Halbzeit ist mir unerklärlich.“

Einen Grund für den Systemausfall fand der Coach dann doch: „Wir hatten die ganze Woche über die Qualitäten von Almir Porca gesprochen“, berichtete Kasal, „auch in der Halbzeit haben wir noch mal darauf hingewiesen, dass dieser Spieler immer gedeckt sein sollte.“ Und doch wurde Porca zum Mann des Spiels und sorgte mit zwei Toren und drei Vorlagen für die Wende. „Jedes Mal stand er völlig frei“, war Kasal fassungslos, wie der Ausnahmestürmer mit scheinbarer Leichtigkeit die Räume fand, die ihm im ersten Durchgang noch versperrt geblieben waren.

„Wir haben in dieser Liga nichts verloren.“

Cosmos-Macher Remo Rashica nach der 2:0-Halbzeitführung

In einer temporeichen, aber chancenarmen ersten Halbzeit war Cosmos das effizientere Team. Tufan Kelleci verwandelte einen Foulelfmeter zur Führung, nachdem Ahrweilers Torwart David Weidner den schnellen Wilde-Donald Guerrier zu Fall gebracht hatte (16.), kurz vor der Pause schloss Cosmos-Torjäger Tony Djim ein Tempodribbling mit dem 0:2 ab (43.). Das Tor zum Aufstieg schien weit offen. „Wir haben in dieser Liga nichts verloren“, tönte Cosmos-Macher Remo Rashica in der Pause.

Doch die Gastgeber wollten bei der Krönungsmesse für den FC Cosmos nicht mitspielen. Gerade mal zwei Minuten waren nach dem Wiederanpfiff des souveränen und umsichtigen Schiedsrichters Philipp Michels gespielt, da legte Porca per Kopf auf für Tobias Reuter, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte (47.), in Minute 66 trieben die beiden das Spielchen erneut – Porca stand in der Luft, und Reuter vollendete zum Ausgleich. „Wir sind topfit, die Jungs brennen ohne Ende“, lobte ABC-Trainer Julian Feit sein Team. „Nach dem Anschlusstor zu einem sehr günstigen Zeitpunkt haben wir richtig Freude an dem Spiel bekommen.“

Nach Wiederanpfiff wendet sich das Blatt zugunsten der Gastgeber

Cosmos verlor jegliche Ordnung, und Porca bewies seine Treffsicherheit mit zwei präzisen Distanzschüssen ins Toreck zum 3:2 (76.) und 4:2 (84.). In der Nachspielzeit legte der überragende Neuner des ABC für den eingewechselten Mohannad Saed noch den fünften Treffer auf (90.+5). Da hatten die aus der Umlaufbahn geschossenen Cosmonauten vor der ABC-Power längst resigniert.

Trotz dieser fabelhaften zweiten Halbzeit kann der ABC ins Rennen um die ersten beiden Plätze nicht mehr eingreifen. Für Trainer Feit kein Grund zur Traurigkeit: „Wir waren in der Hinrunde noch nicht so weit, dass wir solche Spiele raushauen konnten“, blickte er zurück, „jetzt sind wir viel stabiler. Die Jungs haben top mitgezogen.“ Und das, obwohl der anstehende Wechsel des Trainers zum Oberligisten FV schon vor dem Rückrundenstart bekannt geworden war: „Wir können richtig stolz sein, was wir seit der die Ankündigung erreicht haben. Nicht viele Mannschaften hätten so reagiert.“

„Wir können richtig stolz sein, was wir seit der die Ankündigung erreicht haben. Nicht viele Mannschaften hätten so reagiert.“

ABC-Trainer Julian Feit über den Umgang seines Teams mit der Nachricht des Wechsels zum FV Engers im Sommer

Cosmos-Coach Kasal war derweil bemüht, die bittere Niederlage zu relativieren: „Für die erste schlechte Halbzeit in der Rückrunde wurden wir zu Recht bestraft. Aber auch die weltbeste Mannschaft liefert mal ein schlechtes Spiel ab.“ Und dann ließ der Coach eine Kampfansage folgen: „Vor der Rückrunde haben wir uns Platz zwei als Ziel gesetzt, den haben wir jetzt sicher und spielen um Platz eins. Heute haben wir uns die erste Möglichkeit entgehen lassen, an die Spitze zu springen. Aber wir werden uns von dieser Niederlage erholen.“ Vorerst allerdings halten die Rivalen aus Mülheim-Kärlich, die schon als Verlierer des Spieltags galten, die besseren Karten auf den Titelgewinn in der Hand.

Ahrweiler BC – FC Cosmos Koblenz 5:2 (0:2)

Ahrweiler BC: Weidner – Abranches, Wetschorek, Bermel, Scheu – Habscheid (90.+5 Thaqi) – Reuter (85. Saed), Waldminghaus (90.+7 Könez), Kuzu (46. Lee), Marx (81. Voloshchuk) – Porca.

FC Cosmos Koblenz: Duverger – Kelleci, Klein, Fezui, Guerrier – Farajli – Ed-Daoudi, Krasniqi, Ech-Chabel (63. Neal) – Lunga (82. Sawaneh), Djim.

Schiedsrichter: Philipp Michels (Lissendorf). Zuschauer: 450.

Tore: 0:1 Tufan Kelleci (16., Foulelfmeter), 0:2 Tony Djim (43.), 1:2 Tobias Reuter (47.), 2:2 Tobias Reuter (67.), 3:2 Almir Porca (76.), 4:2 Almir Porca (84.), 5:2 Mohannad Saed (90.+7).