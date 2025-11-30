2:1 gegen Schlusslicht Wissen Porca erlöst ABC ganz spät in „grottenschlechtem“ Spiel Daniel Fischer 30.11.2025, 10:58 Uhr

i Vor 134 Zuschauern auf dem Ausweichplatz in Bachem gewann der Spitzenreiter Ahrweiler BC um Ricardo Schuh Abranches (in Rot) mit großer Mühe 2:1 gegen Schlusslicht Wissen um Tom Tehler. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Rheinandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC ist nur knapp einer Blamage gegen Schlusslicht VfB Wissen entgangen. Ein spätes Tor von Almir Porca rettet den 2:1-Sieg – und das trotz einer schwachen Leistung.

Top-Torjäger Almir Porca hat mit einem 24. Saisontor zum 2:1 (0:0) in der Nachspielzeit einen schwachen Ahrweiler BC am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga vor einem überraschenden Ausrutscher gegen Schlusslicht VfB Wissen bewahrt. In den 93 Minuten zuvor war kaum etwas von den 33 Punkten Unterschied, die beide Mannschaften im Vorfeld in der Tabelle getrennt hatten, zu spüren.







