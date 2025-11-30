Porca erlöst ABC ganz spät in „grottenschlechtem“ Spiel

Rheinandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC ist nur knapp einer Blamage gegen Schlusslicht VfB Wissen entgangen. Ein spätes Tor von Almir Porca rettet den 2:1-Sieg – und das trotz einer schwachen Leistung.
Top-Torjäger Almir Porca hat mit einem 24. Saisontor zum 2:1 (0:0) in der Nachspielzeit einen schwachen Ahrweiler BC am ersten Rückrundenspieltag der Fußball-Rheinlandliga vor einem überraschenden Ausrutscher gegen Schlusslicht VfB Wissen bewahrt. In den 93 Minuten zuvor war kaum etwas von den 33 Punkten Unterschied, die beide Mannschaften im Vorfeld in der Tabelle getrennt hatten, zu spüren.