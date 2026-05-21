Laubachs Torwarttrainer geht „Pinki“ Pinkhaus macht Schluss: Es war eine geile Zeit Mirko Bernd 21.05.2026, 09:00 Uhr

i Abschied für ein Torwarttrainer-Urgestein beim SV Laubach: Frank Pinkhaus macht Schluss und wurde von Kapitän Jan Fritz (Nummer 23), der den SV Richtung SG Wiesbaum verlässt, gebührend verabschiedet im letzten (Heim-)Spiel der Vordereifeler, für die Pinkhaus erst im Tor stand und dann die trainierte, die zwischen den Pfosten standen. Emma Göbel

Das letzte Rheinlandliga-Spiel in dieser Saison für den SV Laubach war auch das letzte Spiel für Frank „Pinki“ Pinkhaus als Torwarttrainer der Vordereifeler. Er nahm Abschied nach fast zwei Jahrzehnten – und blickt auf die Zeit zurück.

„Irgendwann ist es mal rum, aber es war definitiv eine geile Zeit.“ Frank Pinkaus, der beim Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach nur als „Pinki“ durchgeht, macht Schluss. Das 2:1 daheim gegen Immendorf war für einige Akteure ein Abschiedsspiel, aber vor allem war es das für den Mann, der fast zwei Jahrzehnte die Torhüter der Vordereifeler anleitete und besser machte.







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