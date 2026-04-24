Mit acht Punkten Vorsprung reist der Ahrweiler BC zum Rheinlandliga-Spitzenspiel nach Wittlich. Bei einem ABC-Dreier ist die Meisterschaft entschieden. Das würden die Gastgeber gerne verhindern. Die Frage derzeit ist: Können sie das überhaupt?
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Wenn der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten trifft, ist das erst einmal per se ein Spitzenspiel. Das ist beim Duell zwischen dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich nicht anders. Allerdings mutet es nicht ganz so an, wenn sich beide Teams am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen am Wittlicher Sportzentrum treffen.