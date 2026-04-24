ABC schiebt Wittlich Druck zu Pazurek vor dem Hit: Wir haben nichts zu verlieren Mirko Bernd 24.04.2026, 05:53 Uhr

i Ob sich Ahrweiler um Mo Saed (rechts) von Wittlich um Ayman Habbouchi auf dem Weg zum Titel in die Parade fahren lässt? Mit acht Punkten Vorsprung reist der ABC am Sonntag in die Säubrennerstadt. Das Hinspiel endete 1:1, an der Seitenlinie standen mit Mike Wunderlich (links hinten) und Fahrudin „Faz“ Kuduzovic (hinter Saed) noch die "alten" Trainer beider Teams, die mittlerweile von Markus Pazurek (ABC) und Yusuf Emre Kasal gecoacht werden. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Mit acht Punkten Vorsprung reist der Ahrweiler BC zum Rheinlandliga-Spitzenspiel nach Wittlich. Bei einem ABC-Dreier ist die Meisterschaft entschieden. Das würden die Gastgeber gerne verhindern. Die Frage derzeit ist: Können sie das überhaupt?

Wenn der Tabellenerste auf den Tabellenzweiten trifft, ist das erst einmal per se ein Spitzenspiel. Das ist beim Duell zwischen dem Ahrweiler BC und Rot-Weiss Wittlich nicht anders. Allerdings mutet es nicht ganz so an, wenn sich beide Teams am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kunstrasen am Wittlicher Sportzentrum treffen.







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