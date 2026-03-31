Der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC muss kommende Saison ohne seinen Spielertrainer Markus Pazurek auskommen. Das bestätigten sowohl Pazurek als auch der ABC. Der neue Klub des ehemaligen Drittliga-Spielers steht bereits fest.
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Am Sonntagnachmittag hat Markus Pazurek noch im großen Kreis auf dem Rasen des Apollinaris-Stadions zum kleinen Tänzchen gebeten nach dem 4:3-Heimsieg im Spitzenspiel der Fußball-Rheinlandliga vor 700 Zuschauern gegen die SG Schneifel. Vorher hatte der Spielertrainer des Ahrweiler BC mit einem raffinierten Freistoß von der Strafraumkante das 3:0 kurz nach der Halbzeit besorgt.