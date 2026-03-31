ABC braucht bald neuen Coach Pazurek verlässt Ahrweiler BC, neuer Klub steht fest Mirko Bernd 31.03.2026, 09:12 Uhr

i Mit der Verpflichtung von Markus Pazurek (links) als Spieler und Mike Wunderlich als Trainer unterstrich der Ahrweiler BC im Sommer 2025 seine Ambitionen. Wunderlich ging vor dem Winter aber zum Regionalligisten Wuppertaler SV, der gegen den Abstieg kämpft. Pazurek wird im Sommern zum 1. Spvg Solinger-Land 03 wechselt, die ziemlich sicher in die Oberliga aufsteigen wird. Dort könnten sich die Beiden dann wiedersehen. René Weiss

Der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC muss kommende Saison ohne seinen Spielertrainer Markus Pazurek auskommen. Das bestätigten sowohl Pazurek als auch der ABC. Der neue Klub des ehemaligen Drittliga-Spielers steht bereits fest.

Am Sonntagnachmittag hat Markus Pazurek noch im großen Kreis auf dem Rasen des Apollinaris-Stadions zum kleinen Tänzchen gebeten nach dem 4:3-Heimsieg im Spitzenspiel der Fußball-Rheinlandliga vor 700 Zuschauern gegen die SG Schneifel. Vorher hatte der Spielertrainer des Ahrweiler BC mit einem raffinierten Freistoß von der Strafraumkante das 3:0 kurz nach der Halbzeit besorgt.







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